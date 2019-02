Der Umsatz von Ceva stieg um 5,2 Prozent auf 7,36 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag auf der Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen bekannt gab. Das Umsatzwachstum im Bereich Frachtmanagement (+7,3%) sei dabei stärker ausgefallen als im Bereich Kontraktlogistik (+3,3%).

Rückläufig entwickelte sich hingegen das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA. Es verringerte sich laut den Angaben auf rund 198 von 230 Millionen Dollar, womit die Marge bei noch 2,7 nach 3,3 Prozent zu liegen kam.

Der operative Gewinn sei durch "verschiedene Einmaleffekte" negativ beeinflusst worden, hiess es weiter. Genannt wurden etwa die Kontraktlogistik in Italien im dritten Quartal sowie negative Wechselkurseffekte. Ohne diese hätte sich laut der Mitteilung die Marge gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Positiv habe sich derweil im Jahresvergleich die Nettoverschuldung entwickelt, wurde betont. Diese sei um 43 Prozent auf 1,19 Milliarden Dollar gesunken. Diese Reduktion ist primär eine Folge des Börsengangs vom vergangenen Mai, bei dem der Gesellschaft Gelder zuflossen.

Die detaillierten Zahlen sollen am 28. Februar vorgelegt werden. Das angekündigte Pflichtangebot des Grossaktionär CMA CGM zu 30 Franken pro Aktie startet derweil am 12. Februar und läuft bis am 12. März.

(AWP)