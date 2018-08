Dabei werde Kühne+Nagel die Mehrheit am Gemeinschaftsunternehmen halten, teilt das Schwyzer Unternehmen am Freitagmorgen mit. Finanzielle Details zum Deal würden nicht offengelegt.

Das Unternehmen sieht in der Zusammenarbeit mit Sincero einen wichtigen Schritt, um das Wachstum auf dem Logistikmarkt in China weiter anzukurbeln. Es bedeute für Kühne+Nagel eine Vergrösserung ihrer Kontraktlogistik in der chinesischen Automobilindustrie um beinahe 70 Prozent.

Die Automobil-Industrie sein denn auch ein strategischer Schwerpunkt von Kühne+Nagel. Insbesondere auch auf dem grössten Automobilmarkt China, liess sich Kontraktlogistik-Chef Gianfranco Sgro in der Mitteilung zitieren. Nach der kürzlich erfolgten Lancierung der digitalen Plattform für E-Fulfillment-Centren in China stärke diese Investition weiter die Präsenz in Asien.

(AWP)