Das teilte Kühne+Nagel am Montag mit. Finanzielle Details zum Auftrag werden in dem Communiqué keine genannt.

Um die Frische der Avocados der Sorte "Hass" zu erhalten, transportiere der Logistiker die Früchte in Kühlkettencontainern - erst auf der Strasse, dann per Seefracht. Der Produzent Verdeex, mit Sitz in Rionegro im Herzen des Anbaugebiets Antioquia, sei einer der Hauptlieferanten von kolumbianischen Avocados.

(AWP)