Dabei werden deren bisherige Leiter, Jens Drewes und Siew Loong Wong, die neue Organisation gemeinsam führen. Der Hauptsitz der Region ist in Singapur. Die Division umfasst laut den Angaben rund 10'000 Mitarbeitende. Mit der geteilten Führung der Region lege man die Grundlage für eine neue Dimension an organischen und anorganischem Wachstum, sagte Kühne+Nagel-Verwaltungsratspräsident Joerg Wolle in einer Mitteilung vom Montag. "Wir glauben daran, dass Asien-Pazifik in den nächsten Jahren der Treiber der globalen wirtschaftlichen Entwicklung sein wird."

Auf Anfang 2019 hatte Kühne+Nagel bereits seine Europa-Divisionen unter einem Dach zusammengefasst. Nach diesem Schritt und der Integration von drei grossen Zukäufen in Nordamerika liege der Fokus in den kommenden Jahren nun auf Asien, hiess es.

(AWP)