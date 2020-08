Ein Sprecher bestätigte gegenüber AWP, dass rund 100 Kilometer westlich von Stockholm, in Eskilstuna, für einen Kunden ein Logistikzentrum errichtet werden soll. Laut Reuters soll dieses Zentrum dem Markteintritt von Amazon in Schweden dienen.

Denn Amazon will nach Jahren der Spekulation nun mit einer eigenen Webseite in Schweden an den Start gehen. Nachdem man für die schwedischen Konsumenten und Unternehmen bislang über andere europäische Amazon-Webseiten verfügbar gewesen sei, sei der nächste Schritt, "ein komplettes Einzelhandelsangebot in Schweden" einzuführen, hatte der weltgrösste Online-Händler bereits am Dienstagnachmittag mitgeteilt.

(AWP)