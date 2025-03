An seinem Investorentag bekräftigte das Unternehmen denn auch seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024/25. Für das kommende Jahr ist das Unternehmen indes etwas zurückhaltender. Dafür winkt ein hohes Aktienrückkaufprogramm. So wird weiterhin für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 5,4 bis 6,4 Prozent auf 4,54 Milliarden bis 4,57 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mit. Der EBIT (Non-GAAP) soll 755 bis 770 Millionen US-Dollar betragen. Diese Ziele hatte Logitech erst mit den Zahlen zum dritten Quartal Ende Januar erneut erhöht.