"Das Geschäftsjahr 2023 war für Logitech ein Jahr des Übergangs, da wir weiterhin eine Reihe von externen Gegenwinden zu bewältigen haben," lässt sich Firmenchef Bracken Darrell in der Mitteilung zitieren. Langfristig gewinne das Unternehmen aber weiterhin Marktanteile in den Schlüsselkategorien hinzu. Zudem werde die Kostenstruktur an die veränderte Marktgrösse angepasst, was weitere Einsparungen impliziert. Dabei will Logitech laut Darrell vor allem in den Bereichen Video, hybrides Arbeiten, Spiele und Content-Erstellung wachsen.