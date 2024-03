Zudem bestätigte das Unternehmen in der Mitteilung den finanziellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/24. Bereits im Januar hatte Logitech einen leicht höheren Umsatz von 4,2 bis 4,25 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Dies entspricht einem Minus von 6 bis 7 Prozent im Jahresvergleich. Der Non-GAAP-EBIT soll bei 610 bis 660 Millionen liegen, was ein Plus von 4 bis 12 Prozent wäre.