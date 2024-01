Das Jahr 2024 bildet dann die Basis für die Guidance für die Jahre bis 2028. Die Pläne sehen vor, die Betriebsgewinnmarge wieder in den Bereich von 32 und 34 Prozent zu bringen. Das Wachstum in Lokalwährungen soll derweil bei 11 bis 13 Prozent liegen. Das sind nur leicht weniger als die 15 Prozent plus in 2022.