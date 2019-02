Zum Kaufpreis macht das Staatsinstitut keine Angaben. Die 1991 gegründete Loyal Finance ist Spezialistin für Obligationen-Mandate und vor allem für institutionelle Anleger in der Deutschschweiz tätig, wie die BCGE in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt. Die Kantonalbank übernimmt nun zunächst 60 Prozent der Aktien der Loyal Finance, die Übertragung der restlichen 40 Prozent soll nach einer vierjährigen Übergangsphase erfolgen.

Die institutionelle Vermögensverwaltung sei für die BCGE einer der ältesten Geschäftsbereiche der Bank, heisst es in der Mitteilung. Das Institut verwaltete per Mitte 2018 in diesem Marktsegment Vermögen in Höhe von 12,7 Milliarden Franken. Die neue Partnerschaft werde die "Beziehungen und die Kundenbetreuung auf nationaler Ebene weiter stärken", gibt sich die BCGE überzeugt.

Die Aktionäre der Loyal Finance wollen laut der Mitteilung durch das Zusammengehen die "kontinuierliche Entwicklung ihres Unternehmens sicherstellen". Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden.

(AWP)