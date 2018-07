So wurde der Bereich Abgas-Messung mit den beiden Standorten Evry und Brive-la-Gaillarde per 29. Juni an das französische Unternehmen Entime verkauft, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst. Finanzielle Details werden keine genannt.

SGS werde jedoch weiterhin Labortests in der Luft- und Abgasmessung am Standort Evry anbieten, wie es weiter heisst. Dazu sei eine entsprechende Kooperation mit Entime geschlossen worden. Die übrigen Teile des Bereichs Environment, Health & Safety (EHS) seien von dem Schritt nicht betroffen.

Entime ist den Angaben zufolge ein Unternehmen für Umweltüberwachung mit Hauptsitz in Armentières.

(AWP)