Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Passagiere um 8,4 Prozent auf 2,71 Millionen Personen. Die Anzahl Lokalpassagiere stieg sogar um 9,9 Prozent auf 1,98 Millionen, wie der Flughafen am Montagabend mitteilte. Der Transferanteil bei den Passagieren stieg um 4,3 Prozent auf 724'780 Personen. Die Zahl der Flugbewegungen nahm derweil um 1,9 Prozent auf 24'463 zu und die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug um 5,6 Prozent auf 126,7 Fluggäste. Die Auslastung der Flugzeuge stieg um damit um 2,8 Prozentpunkte auf 77,7 Prozent.

Robuster Wachstumstrend

Analysten wiesen am Dienstag in ersten Kommentaren darauf hin, dass die Zahlen von einem Feiertag angetrieben wurden - Pfingsten fielen dieses Jahr in den Mai. Doch auch wenn das berücksichtigt werde, seien die Wachstumszahlen hoch, hiess es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank.

Ähnlich klang es bei Vontobel: Die Mai-Statistik werde aussagekräftiger sein, wenn sie gemeinsam mit den Juni-Zahlen analysiert werden könne - dem zweitstärksten Monat 2017. Der zuständige Analyst bezeichnete den zugrundeliegenden Trend jedoch als sehr robust. "Wir glauben weiterhin, dass das Unternehmen ein weiteres Rekordjahr hinlegen könnte." Seit Jahresbeginn beträgt der Passagierzuwachs 6,4 Prozent.

Der Aktienkurs des Flughafens legte zum Handelsstart bis 9.10 Uhr um 1,6 Prozent auf 208 Franken zu und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt, der nur leicht im Plus steht. Die Aktie hat seit Jahresbeginn allerdings 8 Prozent an Wert eingebüsst.

(AWP)