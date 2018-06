"Es ist sicher richtig zu sagen, dass 2018 ein härteres Jahr wird, aber Airlines leisten gute Arbeit", sagte IATA-Generaldirektor Alexandre de Juniac in Sydney bei einem Treffen der Branchenorganisation, in der rund 280 Fluggesellschaften vertreten sind. Auch die Lufthansa rechnet in diesem Jahr mit einem sinkenden operativen Ergebnis. Konzernchef Carsten Spohr peilt aber im Sommer neue Bestmarken bei den Flugbuchungen an. "Wir erwarten sogar, die Rekordzahlen aus dem Sommer 2017 zu übertreffen", sagte Spohr zu Reuters.

Die anziehende globale Konjunktur sorgt eigentlich für Rückenwind und steigende Nachfrage bei den Fluggesellschaften. Deshalb erwartet IATA auch erstmals seit 2011 wieder steigende Renditen pro Passagier. Die wichtige Kennziffer dürfte um 3,2 Prozent zulegen. Allerdings mache den Unternehmen das teurere Kerosin einen Strich durch die Rechnung. IATA geht für 2018 mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 70 Dollar pro Fass (159 Liter) aus. Die bisherige Prognose betrug 60 Dollar, im Vorjahr waren es sogar nur 54,90 Dollar.

"Immer noch auf Messers Schneide"

Die Gewinne deckten zwar das vierte Jahr in Folge die Kapitalkosten ab und ermöglichten Investitionen in Flotte und Infrastruktur, sagte de Juniac. Die Fluggesellschaften arbeiteten aber im Vergleich zu vielen anderen Branchen immer noch auf des Messers Schneide. So entspreche der prognostizierte Gewinn gut vier Prozent des erwarteten Umsatzes von rund 750 Milliarden Dollar. "Vier Prozent ist keine große Zahl", sagte de Juniac im Reuters-Interview. Die Branche sei immer noch empfindlich. "Unsere Möglichkeiten, große Schocks zu überstehen, sind begrenzt."

De Juniac warnte vor einem Handelsstreit. "Wir haben bis jetzt keinen nennenswerten Rückgang der Passagierzahlen oder Fracht im Zusammenhang mit Handelskriegen oder Abschottungs-Barrieren erlebt", sagte er. "Aber wenn es so weitergeht, wird es dazu kommen." US-Präsident Donald Trump löste mit Zöllen gegen China, die Europäische Union (EU) und andere Wirtschaftsräume Sorgen vor einer Eskalation im Handelsstreit aus.

Wegen des steigenden Drucks auf die Airlines durch die höheren Kerosinkosten erwarten viele Experten den Abbau von Kapazitäten oder weitere Zusammenschlüsse. Lufthansa-Chef Spohr machte deutlich, nach den jüngsten Übernahmen sei die deutsche Nummer eins nicht zu sehr an weiteren Zukäufen interessiert. Allerdings behalte der Konzern die Branche im Blick und wolle Gelegenheiten ergreifen, wenn sie sich böten. Auf die Frage nach einem Interesse der Lufthansa am norwegischen Billigflieger Norwegian Air sagte Spohr: "Jeder spricht zurzeit mit jedem. Wir leben auf einem kleinen Kontinent."

Auch der ungarische Billigflieger Wizz Air rechnet mit einer Konsolidierung und sieht sich dabei in aktiver Rolle. Firmenchef Jozsef Varadi sagte zu Reuters, Wizz Air werde in zehn Jahren in den Kreis der Top Fünf Airlines in Europa aufsteigen.

(Reuters)