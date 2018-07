Nach Informationen der "Bild am Sonntag" soll Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Kürze einen Vertrag mit einem Prozessfinanzierer abschliessen, der den Klägern Kostenrisiken abnimmt. Dies hätten die Gläubiger am Freitag beschlossen. Der Insolvenzverwalter äusserte sich dazu nicht. "Wir geben keinen Kommentar ab", sagte Flöthers Sprecher Christoph Möller am Sonntag. Dem Zeitungsbericht zufolge rechnet der Gläubigerausschuss mit Prozesskosten zwischen 10 und 30 Millionen Euro.

Seit 2012 hielt die nationale Airline der Vereinigten Arabischen Emirate 29,2 Prozent an Air Berlin. Sie versorgte das Unternehmen mehrfach mit frischem Geld und sicherte sich über die Beteiligung Zugang zum deutschen Markt. Noch im April 2017 hatte der Grossaktionär der damals zweitgrössten deutschen Fluggesellschaft in einem "Letter of Support" weitere Unterstützung für mindestens 18 Monate zugesagt. Doch im August 2017 meldete Air Berlin Insolvenz an, nachdem Etihad weitere Finanzspritzen ausgeschlossen hatte./hro/DP/men

(AWP)