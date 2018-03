Zudem profitieren die Aktionäre erneut von einer höheren Dividende, auch eine Sonderausschüttung soll wieder gezahlt werden. Beim Ausblick gibt sich der Flughafen optimistisch.

Inklusive der Lärmthematik stieg der Umsatz um 2,4 Prozent auf 1'037,1 Mio CHF, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilt. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA kletterte bereinigt u.a. um einen Sondereffekt durch den Verkauf der Beteiligung in Bangalore um 1,9 Prozent auf 578,8 Mio und der entsprechende Reingewinn lag mit 250,3 Mio um 4,5 Prozent über dem Vorjahr. Inklusive Sondereffekte verdiente der Flughafen 285,5 Mio.

Mehr Ausschüttung

Der Generalversammlung wird die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 3,30 CHF nach 3,20 CHF pro Aktie im Vorjahr vorgeschlagen. Nebst der ordentlichen Dividende soll wiederum eine Zusatzdividende aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von 3,20 CHF pro Aktie ausgeschüttet werden. Insgesamt erhalten die Aktionäre somit 6,50 nach 6,40 CHF im Vorjahr pro Flughafen-Titel.

Mit den vorgelegten Zahlen hat der Flughafen die Erwartungen der Analysten in etwa getroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 1'033 Mio CHF, für den EBITDA bei 579,2 Mio und für den Reingewinn (inkl. Bangalore) bei 280,4 Mio. Bei der Ausschüttung hatten die Experten mit insgesamt 6,70 CHF gerechnet.

Der Umsatzanteil des Fluggeschäfts betrug 2017 rund 60 Prozent, der des Nicht-Fluggeschäftes entsprechend 40 Prozent. Im Fluggeschäft stieg der Umsatz aufgrund gesenkter Fluggebühren nur moderat um 0,6 Prozent auf 624,2 Mio CHF, im Nicht-Flugbereich legte er indes um 5,2 Prozent auf 412,9 Mio CHF. Insgesamt investiert hat der Flughafen 239 Mio CHF, davon rund 92 Mio in "The Circle".

Positiver Ausblick

Bereits im Januar hatte der Flughafen seine Passagierzahlen für 2017 bekannt gegeben. Das Jahr wurde mit einem neuen Rekord von 29,4 Mio Passagieren abgeschlossen, das waren 6,3 Prozent mehr als 2016.

Für 2018 gibt sich der Flughafen positiv. Das Passagierwachstum wird bei 3,5 bis 4 Prozent erwartet, was zu höheren Erträgen im Fluggeschäft führen werde. Auch im Nicht-Fluggeschäft würden höhere Erträge erwartet. Ohne die Sondereffekte aus 2017 und ohne mögliche Sonderposten für 2018 wird ein Anstieg des EBITDA um 3-5 Prozent und ein um 5-10 Prozent höherer Gewinn erwartet. Investieren will der Flughafen rund 300 Mio CHF, wovon rund 140 Mio in das Grossprojekt "Circle" fliessen.

(AWP)