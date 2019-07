Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg auf 2,53 (Vorjahr: 1,16) Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Grund dafür sei der Hochlauf der neuen Versionen der A320-Familie mit effizienteren Triebwerken. Zudem nähere sich der A350 der Gewinnschwelle. Der Nettogewinn stieg auf 1,2 (0,5) Milliarden Euro. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 24 Prozent auf 30,9 Milliarden Euro. Airbus bekräftigte das Ziel, das Ebit in diesem Jahr um rund 15 Prozent zu steigern.

Empfindlich stören könnte Airbus aber der Handelsstreit: Wenn die USA wie angedroht Zölle auf Flugzeuge und Hubschrauber aus der EU erhöben, könnte dies den Export in die USA behindern "und die Finanz- und Ertragslage von Airbus negativ beeinflussen", warnte der Konzern. "Airbus unterstützt weiterhin ein durch Verhandlungen erzieltes Ergebnis." Doch auch ohne den Handelsstreit sei das Ziel, in diesem Jahr 880 bis 890 Flugzeuge auszuliefern, eine "Herausforderung", sagte Guillaume Faury. In den ersten sechs Monaten waren es 389 (Vorjahr: 303).

(Reuters)