Grund sind die Quartalszahlen von LVMH, die am Dienstagabend veröffentlicht wurden. Nach dem Rekordjahr 2022 hat sich das Wachstum des französischen Luxusgüter-Konzerns in den vergangenen Monaten stärker abgeschwächt als von Experten erwartet. Die Aktien sinken in Paris am Mittwoch bis 8 Prozent