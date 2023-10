Die Umsatzzahlen von LVMH untermauern den nachlassenden Trend im Luxusbereich. Vor allem die Nachfrage in den USA und China hat in den vergangenen Monaten nachgelassen. LVMH gilt deshalb als Trend für den gesamten Luxussektor. In Sippenhaft genommen wird am Mittwoch auch die Aktie von Swatch. Die Inhabertitel fallen 1,5 Prozent.