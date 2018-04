Künftig sollen die Aktien am grössten Schweizer Aktienmarkt statt an der Berner Börse gehandelt werden, wie das Unternehmen aus Zürich am Donnerstag mitteilte. Hintergrund des Schritts sei eine Schärfung des Profils am Kapitalmarkt und eine Verbreiterung der Investorenbasis, wie es hiess. Dieses Jahr haben bislang drei Firmen den Sprung aufs SIX-Börsenparkett gewagt. In den Startlöchern steht zudem der Logistikkonzern Ceva, dessen Aktien am 4. Mai erstmals gehandelt werden sollen.

Bei den Aktionären will sich Lalique frisches Kapital holen, um seine Bilanz zu stärken und die Flexibilität für Investitionen zu erhöhen. Die Ausgabe neuer Aktien soll bis zu 8,4 Millionen Franken in die Kasse spülen.

Die Eigentümer sollen für fünf Aktien einen neuen Titel zum Preis von 30 Franken erwerben können. Im vergangenen Jahr vervielfachte sich der Gewinn der im Bereich Parfüms, Kosmetika, Schmuck, Möbel und Wohnaccessoires tätigen Firma auf 6,9 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um vier Prozent auf 128,8 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen wie im Vorjahr 0,50 Franken Dividende ja Aktie erhalten.

(Reuters)