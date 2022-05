Es gebe "keine Garantie", dass sein Unternehmen ein solches Abkommen unterzeichnen werde, sagte Farfetch-CEO José Neves laut Medienberichten in einer Telefonkonferenz zu seinen Quartalszahlen.

"Wir werden weitere Ankündigungen machen, sobald dies erforderlich ist", sagte Neves am Donnerstag gegenüber dem Portal "Vogue Business". Richemont-Finanzchef Burkhart Grund hatte vor Wochenfrist über eine "positive Entwicklung" bezüglich der Gespräche mit Interessenten bezüglich der Online-Pläne geäussert.

Im vergangenen November hatte Richemont angekündigt, dass das E-Commerce-Geschäft ausgebaut werden soll und der Konzern dazu mit dem Internetriesen Alibaba in den Online-Händler Farfetch investieren werde. Gemeinsam soll eine Plattform aufgebaut werden, unter anderem mit Marktplätzen in China. Auf den in Farfetch getätigten Investitionen hat Richemont in der Rechnung 2021/22 allerdings Abschreibungen vorgenommen.

(AWP)