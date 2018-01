Im dritten Quartal legte der Umsatz von Richemont um 1 Prozent auf 3,119 Milliarden Euro zu. In Lokalwährungen waren es 7 Prozent, nach 12 Prozent im ersten Halbjahr. Das teilte der Mutterkonzern von Marken wie Cartier, Montblanc oder IWC am Donnerstag mit. Richemont hatte seine Investoren bereits bei der Präsentation des Halbjahresresultates im November vorgewarnt, dass sich das Wachstum nicht gleich stark fortsetzen dürfte.

Die Gründe für die Wachstumsabschwächung sind bekannt: Einerseits begannen sich die Luxusgütermärkte bereits im Vorfeld von Weihnachten 2016 von der davor gesehenen Baisse zu erholen. Andererseits war die Vergleichsbasis im Halbjahr aufgrund der im Sommer 2016 getätigten umfangreichen Lagerrückkäufe um einiges leichter zu übertreffen. Insgesamt lag die Messlatte für Richemont somit im Berichtsquartal etwas höher als noch in der ersten Jahreshälfte.

Diese Entwicklungen hatten auch die Analysten im Vorfeld des Umsatzausweises in ihre Berechnungen miteinbezogen: Ihre Schätzungen für den Gruppenumsatz des dritten Quartals reichen von 3,04 bis 3,31 Mrd EUR und der Durchschnitt (AWP-Konsens) liegt mit 3,14 Mrd nur geringfügig über dem von Richemont gemeldeten Wert.

Wachstum in Asien-Pazifik

Deutlich gewachsen ist die Gruppe im dritten Quartal in der Region Asien-Pazifik. Dort nahm der Umsatz um 5% auf 1,18 Mrd EUR zu, und in Lokalwährungen resultierte gar ein Plus von 11%. Die Verkäufe in dieser Region seien von der guten Entwicklung in den Märkten Festlandchina, Südkorea, Hongkong und Macau angetrieben worden, hiess es dazu. Sowohl das Schmuck- als auch das Uhrengeschäft habe sich dort sehr gut entwickelt.

In der zweitgrössten Marktregion Europa sei die Lage aufgrund der guten Vorjahreszahlen Grossbritanniens herausfordernd gewesen, so Richemont weiter. Der Umsatz nahm um 2% auf 846 Mio EUR ab (-1% in LW). In Amerika stagnierten die Verkaufszahlen bei 561 Mio, wobei sich aber in Lokalwährungen ein Anstieg von 8% errechnet. In dieser Region hätten die Schmuckmarken gut abgeschnitten.

Das Geschäft im Mittleren Osten/Afrika legte um 3% auf 236 Mio (+11%) gut zu und in Japan verzeichnete Richemont einen Umsatzrückgang von 6% auf 294 Mio (+5%). Im "Land der aufgehenden Sonnes" prägten die gute Nachfrage nach Luxusuhren und günstige Währungseffekte das Bild.

Vor allem bei den Luxusuhren lief es harzig. Die Schmuckhäuser des Konzerns steigerten die Umsätze in Lokalwährungen um 11 Prozent, während die Uhrenhersteller nur um 1 Prozent wachsen konnten.

Die Uhrenindustrie befindet sich nach einer längeren Flaute zwar wieder im Aufwind. Doch der Lagerbestand bei den Uhrenhändlern ist noch zu hoch, wie Richemont bereits im Halbjahr klar gemacht hatte. So gingen die Grosshandelsverkäufe zurück, während der Detailhandel laut Mitteilung vom Donnerstag zweistellig zulegte.

(SDA/AWP)