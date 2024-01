Präsident Emmanuel Macron will mit einem weit gefächerten Massnahmenkatalog das Vertrauen der Franzosen zurückgewinnen. Das Staatsoberhaupt kündigte am Dienstagabend an, geprüft werde etwa die Einführung von Schuluniformen oder eine Überarbeitung der Regelungen für Elternurlaub. «Ich bin überzeugt, dass wir alle Voraussetzungen haben, um erfolgreich zu sein, und dass wir morgen besser leben werden als heute», sagte er vor Journalisten. Er werde seine Regierung auffordern, eine Reihe liberaler Reformen einzuleiten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Frankreich müsse ermutigt werden, mehr zu produzieren und innovativer zu sein.