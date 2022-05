11:05

Das Rätsel um den SMI-Tauscher kurz vor 10 Uhr scheint gelöst. Ein Händler sprach von einer Fehleingabe, einem sogenannten "Fat finger trade" in Stockholm, wie die Agentur AWP berichtet. Der SMI, der zuvor um rund 0,7 Prozent tiefer notierte, brach kurz vor 10.00 Uhr plötzlich auf 11'864 Zähler ein - das ist mehr als zwei Prozent. Nach einigen Minuten aber hatte er sich wieder auf über 12'000 Punkte erholt und notiert aktuell um 0,9 Prozent tiefer auf 12'020 Punkten.

Einige Titel, darunter etwa Sonova (-12%), Kühne + Nagel (-8,2%), Partners Group (-9,3%) und Credit Suisse (-7,5%), stürzten regelrecht ab.

Am Markt herrschte grosse Aufruhr. Ein Händler sagte, es habe in Stockholm einen Fat Finger Trade im Future-Handel gegeben. Darauf seien die Kurse europaweit gefallen. So büsste auch der Deutsche Dax rund zwei Prozent ein.

"Das zeigt, wie extrem nervös die Märkte sind", sagte ein Händler. Die Tatsache, dass sich Schweden relativ nahe am Kriegsgeschehen befinde, habe sicherlich zusätzlich dazu beigetragen.

10:20

Ein mehrere Minuten andauernder Kursrückgang an der SIX gibt bei händlern zu reden. Der SMI verlor zwischen 09:56 und 10:00 Uhr rund 2 Prozent an Wert. Bei vielen Aktien kam es in dieser Zeit zu kurzfristigen Kusreinbrüchen. Partners Group verloren bis 10 prozent, Credit Suisse über 6 Prozent.

Mittlerweile notiert der SMI bei minus 0,8 Prozent.

10:00

Die Aktie der Credit Suisse weitet die Verluste aus. Der Titel stürzt 6 Prozent auf 6,22 Franken ab.

09:45

Das verweigerte Testat für die Bilanz 2021 durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG brockt der deutschen Adler Group den grössten Kurseinbruch der Firmengeschichte ein. Die Aktien des Immobilien-Investors fallen in Frankfurt um fast 50 Prozent auf ein Rekordtief von 4,01 Euro.

09:20

Der SMI notiert gut eine Viertelstunde nach Handelsbeginn um 0,5 Prozent bei 12'071 Punkten tiefer.

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibe angespannt, heisst es am Markt. Denn der Ukraine-Konflikt sowie Inflations- und Konjunktursorgen machten den Märkten zu schaffen. Dazu kommen die Lockdowns in den chinesischen Grossstädten, die zu einer Verschärfung der Lieferengpässe führen könnten.

Geldpolitik - Die Inflation sitzt der Fed im Nacken - Grösster Zinssprung seit 22 Jahren naht https://t.co/6XweQ2LPIB pic.twitter.com/jsNODqlRgH — cash (@cashch) May 1, 2022

Am Freitagabend gaben vor allem die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq erneut deutlich nach. Daher könnte es für die Anleger passend zum Monatsbeginn opportun sein, dem Motto "Sell in May and go away" zu folgen", heisst es in einem Kommentar.

Da die US-Notenbank am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlicht, dürften sich die Marktteilnehmer bis dahin eher zurückhalten, heisst es weiter. Vom Fed wird angesichts der auf den höchsten Stand seit Anfang der 1980er Jahren gestiegenen Inflation eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet. In den kommenden Monaten dürften weitere Schritte folgen. Am Markt wird nun befürchtet, dass das Fed mit einem zu forschen Vorgehen die Wirtschaft abwürgen könnte. Daher stünden Konjunkturdaten und auch die Aussagen der Unternehmen über ihre Aussichten vermehrt im Fokus der Anleger. Impulse werden diesbezüglich am Berichtstag von den in der Eurozone und in den USA anstehenden Einkaufsmanagerindizes erwartet. Diese gelten als sehr wichtige Konjunkturindikatoren.

Besonders unter Druck stehen Finanzwerte. Dabei stechen Credit Suisse (-1,1 Prozent) negativ hervor. Händler verweisen auf negative Schlagzeilen vom Wochenende. Demnach sieht sich die Bank in den USA mit einer Sammelklage im Zusammenhang mit angeblichen Geschäften mit Oligarchen und einer Klage eines Pensionsfonds konfrontiert. Die Aktien der Rivalin UBS fallen um 0,9 Prozent.

Abschläge von über einem Prozent gibt es bei den Blue chips zudem nach einer Kurszielsenkung durch Goldman Sachs für ABB (-1,6 Prozent). Die Aktien von Logitech falle am Tag vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts leicht um 0,1 Prozent zurück.

09:05

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung um 0,4 Prozent tiefer bei 12'083.

08:10

Der Swiss Market Index wird am Montag voraussichtlich deutlich tiefer in den Handel gehen. Er wird bei Julius Bär vorbörslich 0,85 Prozent schwächer geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien sind im Minus.

Am klarsten sinkt die Credit Suisse mit einem Minus von 2,8 Prozent. Die Bank sieht sich in den USA wegen angeblicher Geschäfte mit Oligarchen mit einer Sammelklage konfrontiert. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende.

Neben dem Ukraine-Krieg bleibt die Inflation und die Reaktion der Notenbanken darauf das grosse Thema auf dem Börsenparkett. Zwei Tage vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt steigt die Anspannung am Markt. Entscheidend werde, wie stark die Fed in den kommenden Monaten an der Zinsschraube drehen und wie rasch sie ihrer Wertpapierbestände abbauen werde, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Da die Teuerungsrate auch hierzulande so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht, gerät die Europäische Zentralbank (EZB) unter Zugzwang, eine Zinswende einzuleiten. "Daran ändert auch die deutliche Abschwächung der Konjunktur wenig", sagte Commerzbank-Analyst Christoph Weil.

07:45

Der überraschend deutliche Rückgang der chinesischen Industrieproduktion drückt den Öl-Preis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um ein Prozent auf 106,09 Dollar je Barrel. "Eine derart deutliche Abkühlung ist in einer Zeit ein potenzielles Risiko für die Rohstoffmärkte und die Weltwirtschaft", warnt Analyst Tobin Gorey von der Commonwealth Bank. Die Immobilien-Krise in China und die verschärfte Regulierung von Unternehmen dort bereite Investoren bereits Sorgen.

07:10

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Novartis: Julius Bär erhöht auf 90 (84) Fr. - Hold

Rieter: Credit Suisse senkt auf 149 (182) Fr. - Neutral

ABB: Goldman Sachs senkt auf 38 (41) Fr. - Buy

Forbo: Credit Suisse senkt auf 1680 (1830) Fr. - Neutral

Straumann: UBS senkt auf 125 (152) Fr. - Neutral

Temenos: JPMorgan senkt auf 125 (135) Fr. - Overweight

Belimo: UBS senkt auf 328 (342) Fr. - Sell

06:15

Der Swiss Market Index wird am Montag voraussichtlich tiefer in den Handel gehen. Er wird bei der IG Bank 0,72 Prozent schwächer geschätzt.

06:00

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,15 Prozent schwächer. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1901 Punkten. Die Märkte in China und Hong Kong sind wegen eines Feiertages geschlossen.

Die Tokioter Börse ist damit angesichts von Inflations- und Konjunktursorgen vorsichtig in die neue Woche gestartet. Negative Vorgaben aus den USA und die Erwartung von Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten belasteten den Markt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Montag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.834 Punkten.

"Die dramatischen Verluste an der Wall Street in der vergangenen Woche drückten auf die Stimmung der Anleger", sagte Analyst Shoichi Arisawa vom Broker IwaiCosmo Securities. Zudem blieben viele Anleger vor den am Dienstag beginnenden drei Feiertagen der "Goldenen Woche" in Japan in Deckung. Denn in dieser Zeit findet die Sitzung der US-Notenbank statt, bei der eine Zinsanhebung erwartet wird. Am Freitag hatten enttäuschende Geschäftszahlen der beiden Technologiekonzerne Amazon und Apple den US-Börsen kräftige Verluste eingebrockt.

Shanghai reported fewer than 10,000 Covid-19 cases for a second day, adding to cautious signs the financial hub’s outbreak is starting to ease as Beijing imposed a raft of new restrictions https://t.co/HpuG2RxuYN — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2022

05:45

Der Dollar legt gegen den Franken fast 0,3 Prozent zu und steht bei 97,44 Rappen. In den letzten vier Wochen hat die US-Währung gegen den Franken über 5 Prozent gewonnen.

Der Euro fällt am Montag 0,1 Prozent gegen den Franken.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)