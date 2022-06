08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,73 Prozent höher geschätzt. Alle 20 Aktien steigen, am stärksten Novartis mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der Pharmariese erhielt die erweiterte Zulassung für Cosentyx in der EU und gab bekannt, dass Kesimpta auch langfristig gegen MS wirksam ist.

Pharma - Novartis erhält erweiterte Zulassung für Cosentyx in der EU https://t.co/3v0NVsqXIP pic.twitter.com/5kYc0AJaq5 — cash (@cashch) June 27, 2022

Zum Wochenstart dürfte das Thema Zinswende in Europa die Investoren weiter beschäftigen. Impulse könnten vom geldpolitischen Forum im portugiesischen Sintra kommen, bei dem EZB-Chefin Christine Lagarde am Abend die Eröffnungsrede halten wird. Im Konjunkturkalender stehen die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA. Analysten rechnen für Mai im Schnitt mit einem Rückgang von 0,4 Prozent. Unternehmenstermine stehen so gut wie keine an. In den USA wird Adidas-Rivale Nike am Abend seine Quartalsbilanz vorlegen.

07:10

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Lonza: Julius Bär senkt auf 780 (840) Fr. - Buy

Interroll: Research Partners senkt auf 2100 (3400) Fr. - Halten

Richemont: UBS senkt auf 133 (139) Fr. - Buy

Swatch: UBS senkt auf 237 (242) Fr. - Neutral

Bossard: UBS senkt auf 181 (200) Fr. - Sell

Holcim: UBS senkt auf Neutral (Buy) - Ziel 45 (54) Fr.

Schindler: Jefferies senkt auf 192 (225) Fr. - Hold

07:00

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,94 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 107,28 Dollar.

Damit hat sich der deutliche Preisanstieg vom Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Ende der vergangenen Woche hatten Meldungen über Produktionsausfälle im nordafrikanischen Förderland Libyen den Preis für Brent-Öl noch rund drei Dollar je Barrel steigen lassen.

Im Tagesverlauf werden die Anleger am Ölmarkt die weitere Entwicklung auf dem G7-Gipfeltreffen im Blick haben. An Tag zwei des Treffens wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte zu den Staats- und Regierungschefs der grossen Industrieländer sprechen. Bereits am Wochenende hatte Selenskyj erneut mehr Hilfe für sein Land im Kampf gegen Russland gefordert.

In den vergangenen Wochen sind die Ölpreise allerdings tendenziell gefallen. Die Notierungen steuern im Juni auf den ersten Rückgang auf Monatssicht seit November zu. Mittlerweile überwiegt am Markt die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft. Zuvor hatten unter anderem die Folgen des Kriegs in der Ukraine die Ölpreise über mehrere Monate stark steigen lassen.

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,89 Prozent höher geschätzt.

Der SMI schloss am Freitag mit einem Plus von 3,5 Prozent und verbuchte damit den prozentual stärksten Tagesanstieg sei über drei Monaten. Auf Wochensicht konnte das Börsenbarometer die negative Serie brechen.

Der Kursgewinn des Dow Jones belief sich am Freitag auf 2,7 Prozent. Erstmals seit Ende Mai gab es wieder ein Wochenplus, mit 5,4 Prozent fiel dieses gleich deutlich aus.

06:00

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Sie folgte damit den Vorgaben der Wall Street vom Freitag.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent höher bei 26'766 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1882 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag ebenfalls ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,4 Prozent.

Asian stocks buoyed by Wall Street gains as easing oil cools inflation fears https://t.co/32geWWpLwJ pic.twitter.com/ihxtqxwEGt — Reuters Asia (@ReutersAsia) June 27, 2022

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 134,88 Yen und stagnierte bei 6,6865 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9572 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0560 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0112 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2284 Dollar.

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)