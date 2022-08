06:10

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank mit einem leichten Minus von 0,06 Prozent in den Handel starten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 28'081 Punkten.

Die asiatischen Märkte weiten am Mittwoch den weltweiten Ausverkauf an den Aktienmärkten aus. Die Sorgen der Anleger vor einer aggressiven Straffung der Geldpolitik wurden durch starke US-Arbeitsmarktdaten weiter geschürt. Der jüngste JOLTS-Bericht über offene Stellen deutete auf eine extrem angespannte US-Arbeitsmarktlage hin, was weitere Argumente für eine Straffung der Geldpolitik lieferte. Um Spekulationen über Zinssenkungen im nächsten Jahr entgegenzuwirken, hatte die Fed zuvor erklärt, dass eine Senkung des Leitzinses im Jahr 2023 unwahrscheinlich sei. "Die starken JOLTS-Daten und die Rhetorik der Fed waren die überwältigenden Argumente", die die Aktien weiter nach unten und die Anleiherenditen nach oben trieben, schrieb Tapas Strickland, Analyst bei der National Australia Bank.

Re data, US consumer sentiment numbers are favorable, with improvements across the board.

Interestingly July JOLTS points to an increase, yes an increase, in job vacancies--from 11.04 million to 11.24 million.

Together, the data will be seen as encouraging the #Fed to be hawkish. — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) August 30, 2022

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 138,58 Yen und stagnierte bei 6,9105 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9737 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0017 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9756 Franken.

An der Wall Street drehten die wichtigsten US-Indizes am Dienstag nach einem freundlichen Start schnell in die Verlustzone und schlossen jeweils rund ein Prozent tiefer. Der Dow Jones Industrial fiel nach moderaten Gewinnen im frühen Handel letztlich um 0,96 Prozent auf 31 790,87 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Ende Juli. Der marktbreite S&P 500 büsste 1,10 Prozent auf 3986,16 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,13 Prozent auf 12 342,70 Zähler nach unten.

Das Umfeld sei insgesamt trüb und von Nervosität geprägt, hiess es von Börsianern. Denn "die Zentralbanken haben klargemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation ihr Hauptanliegen ist" und eine sogenannte harte Landung, also die Inkaufnahme einer Rezession, der Preis sein könnte, der dafür gezahlt werden müsse, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda.

Die Aktien von Ölkonzernen wurden gemieden, nachdem der Preis für Rohöl deutlich nachgab. So fielen Chevron , ConocoPhillips und Exxon Mobil zwischen 2,4 und 3,8 Prozent. Steil abwärts ging es auch für die Titel von Alcoa, die sich um fast zehn Prozent verbilligten. Der Aluminium-Hersteller drosselt wegen hoher Energiepreise die Produktion in einem norwegischen Werk. Die Valoren von Snap verloren 2,5 Prozent an Wert. Der Betreiber des sozialen Netzwerks Snapchat will Medienberichten zufolge ein Fünftel seiner Belegschaft entlassen.

