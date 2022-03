10:15

Weitere neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Helvetia: Vontobel erhöht auf 117 (110) Fr. - Hold

Schindler: JPMorgan senkt auf 250 (260) Fr. - Neutral

10:00

Der SMI steigt bis 0,7 Prozent und knüpft damit an die freundliche Vortagestendenz an. 18 Titel sind im Plus, negativ tendieren Swisscom (0,1 Prozent) und vor allem Roche (0,3 Prozent). Alcon und Partners Group steigen beide über 2 Prozent.

Gestützt werde der Markt weiter von den Ölpreise, die nach den deutlichen Vortagesverlusten noch etwas weiter nachgeben, wenn auch moderater als zum Wochenstart. Zudem hoffen Investoren weiter, dass sich die Ukraine und Russland bei den erneuten Gesprächsrunden doch annähern können. Immerhin habe der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Medienberichten zufolge die Bereitschaft erklärt, über die russischen Forderungen zu diskutieren.

Während die Aktienkurse weiter steigen, senden die Anleihenmärkte aktuell wiederholt das Signal aus, dass die US-Wirtschaft an der Schwelle zu einem Abschwung steht, kommentiert ein Händler. So ist es bei den Renditen auf US-Staatsanleihen erstmals seit 2006 zu einer Umkehr der Zinskurve gekommen, bei der die Renditen für fünfjährige Staatsanleihen über denen der 30-jährigen liegen. Dies wird als Warnsignal für eine mögliche Rezession gesehen. Entsprechend stünden Konjunkturdaten nun auch wieder stärker im Mittelpunkt. In Deutschland etwa ist das GFK-Konsumklima noch etwas stärker gefallen als erwartet. In den USA stehen am Nachmittag ebenfalls Stimmungsdaten zum Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Spitzenreiter sind Sonova (+3,8%), nachdem der Hörgerätespezialist ein im letzten Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm bereits abgeschlossen und gleichzeitig ein neues Programm mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren angekündigt hat. Adecco (+2,4%) sind am Investorentag und nach bestätigten Mittelfristzielen gesucht.

Am Ende der Kurstafel sacken Kühne+Nagel um 2,3 Prozent ab, nachdem die Experten der Deutschen Bank die Daumen für den Logistiker gesenkt und Rating und Kursziel gekappt haben.

09:05

Der Swiss Market Index eröffnet 0,4 Prozent höher. Von den SMI-Aktien notieren einzig Novartis und Roche leicht im Plus. Richemont steigen 2 Prozent.

Die grössten Gewinner am breiten Markt sind Santhera, Medartis und Sonova. Sie gewinnen zwischen 4 und 5 Prozent. Sonova hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

08:05

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,66 Prozent höher geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien stehen im Plus. Am deutlichsten steigt die Aktie von Richemont (plus 1,1 Prozent). Am breiten Markt legen Adecco 2,3 Prozent zu nach der Bekanntgabe von neuen Zielen.

Trotz der unsicheren Lage in der Ukraine sei es auffällig ruhig am europäischen Aktienmarkt, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets, "die Ruhe vor dem Sturm möglicherweise." Im Fokus der Anleger ist daher die erneute Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine. Nachdem die Friedensgespräche zuletzt per Videokonferenz geführt worden sind, sollen im Tagesverlauf Unterhändler beider Seiten nun persönlich in Istanbul miteinander sprechen.

07:40

Anhaltende Nachfragesorgen wegen des Lockdowns in Shanghai drücken den Ölpreis weiter nach unten. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um rund ein Prozent auf 111,12 Dollar je Barrel, nachdem der Preis am Vortag rund sieben Prozent abgerutscht ist. "Der Verkaufsdruck wuchs aufgrund der Befürchtung, dass China an anderen Orten weitere Restriktionen verhängen könnte, um die Pandemie einzudämmen, und dass die Kraftstoffnachfrage weiter zurückgehen könnte", sagte Tsuyoshi Ueno, leitender Wirtschaftswissenschaftler beim NLI Research Institute. Auch die anstehenden Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine setzten Börsianern zufolge den Ölpreis unter Druck.

07:10

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Kühne+Nagel: Deutsche Bank senkt auf Hold (Buy), senkt auf 300 (400) Fr.

Givaudan: UBS senkt auf 3850 (4050) Fr. - Neutral

Zur Rose: UBS senkt auf 95 (169) Fr. - Sell

Schindler: Jefferies senkt auf 225 (230) Fr. - Hold

05:50

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,56 Prozent höher geschätzt.

05:40

Der Nikkei-Index in Japan steigt 0,6 Prozent auf 28'111 Punkte.

Der Hang Seng Index in Hong Hong steigt ebenfalls um 0,6 Prozent auf 28'116 Punkte. Der Hauptindex der Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ebenfalls 0,1 Prozent.

Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag damit von der Aussicht auf eine weiter lockere japanische Geldpolitik profitiert. Der Coronavirus-Lockdown im chinesischen Finanzzentrum Schanghai schürte dagegen Ängste vor einem Nachfrageeinbruch in China, was den Ölpreis belastete.

US-Leichtöl gab um gut ein Prozent auf 104,86 Dollar je Barrel nach, die Nordseesorte Brent um knapp ein Prozent auf 111,43 Dollar.

Oil keeps falling in Asia — after sliding 7% on Monday — on growing concern that a virus resurgence in China will weigh on global demand https://t.co/k6wxkTryjk @BloombergTV pic.twitter.com/YoTYO4jyWl — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2022

05:30

Der Franken gibt sowohl zum Euro wie zum Dollar rund 0,13 Prozent nach. Zur Euro steht er bei 1,0256 und zum Dollar bei 93,32 Rappen.

02:00

Die Erholungsrally am US-Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Die Investoren wögen die wirtschaftlichen Risiken durch die Inflation und Straffung der Geldpolitik gegen die Aussichten eines fortgesetzten Wirtschaftswachstums ab, hiess es am Markt. Im Fokus bleibt zudem auch der Krieg in der Ukraine. In Istanbul wollen Vertreter Russlands und der Ukraine am Dienstag erneut über eine Feuerpause sprechen. Zugleich will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die von Russland geforderte Neutralität der Ukraine "gründlich" prüfen.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow drehte erst in den letzten 30 Minuten ins Plus und machte zum Börsenschluss einen deutlichen Satz nach oben. Er schloss letztlich mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 34 955,89 Punkte minimal unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Ähnlich war der Verlauf des marktbreiten S&P 500, der zuvor zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten geschwankt hatte. Er beendete den Handel auf Tageshoch mit plus 0,71 Prozent auf 4575,52 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Gewinne aus und schloss 1,58 Prozent höher auf 14 987,40 Punkten.

Unternehmensseitig zählten die Aktien von Tesla mit plus 8 Prozent zu den Spitzenwerten im Nasdaq-Auswahlindex. Sie setzten ihre jüngste Erholungsrally fort und profitierten von der Ankündigung des Elektroauto-Herstellers, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen. Seit Mitte März haben die Tesla-Aktien um fast 45 Prozent zugelegt.

Zudem zog ein Übernahmevorhaben Aufmerksamkeit auf sich: HP Inc will den Headset-Hersteller Plantronics für 3,3 Milliarden Dollar oder 40 US-Dollar je Aktie übernehmen. Die Transaktion soll ausschliesslich in bar abgewickelt werden. Plantronics-Papiere schossen um daraufhin um 52,6 Prozent auf 39,99 Dollar nach oben. Die Anteile des Laptop- und Druckerherstellers HP sanken dagegen um 2,7 Prozent.

Die Aktien von Altria büssten nach einem Bericht im "Wall Street Journal" über Pläne des US-Einzelhandelskonzerns Walmart 3,0 Prozent ein, während Philip Morris 1,5 Prozent verloren. Wie es unter Berufung auf informierte Personen heisst, will Walmart in einigen Geschäften in Staaten wie Kalifornien, Florida, New Mexico und Arkansas keine Zigaretten mehr verkaufen. Ganz aufgeben wolle Walmart den Zigarettenverkauf aber nicht.

Auffällig waren ausserdem Aktien von Ölunternehmen. Sie litten unter den aktuell wieder deutlich sinkenden Ölpreisen. So gaben am Dow-Ende die Chevron-Aktien um 1,8 Prozent nach. ExxonMobil fielen im S&P 100 um 2,8 Prozent und ConocoPhillips um 3,7 Prozent.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)