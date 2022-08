11:40

Der SMI sinkt mit 0,74 Prozent und steht bei 11'005 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Dienstag auf der Verliererstrasse. Allerdings hat der Leitindex SMI die Einbussen des frühen Geschäfts etwas eingegrenzt und ist wieder zurück über die Schwelle von 11'000 Punkte gerückt. Die Stimmung an der Börse bleibt aber von Inflations- und Wachstumssorgen geprägt. Es seien noch weitere Rückschläge in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten, meinte ein Händler. Womöglich hätten die Investoren im Juli, als sich die Märkte vom Rückschlag im Juni erholten, zu viel Optimismus an den Tag gelegt. Weitere Hinweise auf eine Rezession im Winter hat der sich weiter eintrübende Einkaufsmanagerindex für die Eurozone von S&P Global geliefert.

Während die Belastungen zum Ukraine-Krieg oder zu den Unsicherheiten um China und Taiwan laut dem Händler zumeist eingepreist seien, stelle das Risiko einer Rezession eine klare Belastung fürs Geschäft mit Aktien dar. In der laufenden Woche richten sich die Blicke insbesondere auch aufs Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Dabei wird vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell mit Spannung erwartet. Die Marktteilnehmer befürchten, dass die US-Notenbank wegen der hohen Inflation weiterhin einen aggressiven Ton anschlagen wird, und gehen deshalb im September von einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte aus.

Shorts - Rekord-Wetten vor Jackson Hole: Wie Jerome Powell Hedgefonds Rendite bringen kann https://t.co/1RM803e3T0 pic.twitter.com/FGMn0VnhiQ — cash (@cashch) August 23, 2022

Belastet wird der Gesamtmarkt am Berichtstag nach wie vor von den Abgaben der drei Schwergewichte Roche GS (-1,3 Prozent), Novartis (-0,7 Prozent) und Nestlé (-1,1 Prozent). In diese defensiven Werte sei in den vergangenen Wochen viel Geld geflossen, allen voran in die Roche-Bons, heisst es im Handel. Von daher überraschten nun die Gewinnmitnahmen nicht. Mit Givaudan (-1,8 Prozent) steht ein weiteres defensives Papier ebenfalls verstärkt unter Druck.

Abgaben sind aber auch bei zyklischen Firmen wie dem Computerzubehörhersteller Logitech (-1,3 Prozent), dem Logistiker Kühne+Nagel (-1,0 Prozent) oder dem Bauchemiespezialisten Sika (-1,2 Prozent) zu sehen. Dagegen klettern die Aktien der Uhren- und Schmuckkonzerne Richemont (+1,1 Prozent) und Swatch (+0,7 Prozent) in die Höhe.

Die Aktien von Alcon (+0,8 Prozent) zählen auch zu den Gewinnern. Der Augenheilmittelhersteller übernimmt das US-Unternehmen Aerie Pharmaceuticals für 770 Millionen US-Dollar. Aerie ist laut den Angaben auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Augenheilkunde-Therapien spezialisiert.

Den grössten Gewinn verzeichnen bei den Bluechips weiterhin die Aktien der Grossbank Credit Suisse (+2,2 Prozent auf 5,116 Fr.). Am Vortag waren die CS-Papiere zeitweise unter 5 Franken gehandelt worden. Die Anteile der Konkurrentin UBS rücken aktuell um 0,7 Prozent vor und jene des Vermögensverwalters Julius Bär um 1,1 Prozent.

Im breiten Markt fallen die Avancen der Lysser Industriegruppe Feintool (+6,3 Prozent) ins Auge. Feintool hat mit der Vorlage der Halbjahreszahlen positiv überrascht und die Vorgaben der Analysten übertroffen. Ebenso gewinnen nach Zahlen die Aktien des Flughafens Zürich (+2,9 Prozent) an Wert. Der grösste Schweizer Flughafen hat sich ersten Halbjahr weiter von der Coronakrise erholt und besser als von Analysten erwartet abgeschnitten.

Anlagebau - Feintool schreibt mehr Umsatz und Gewinn - neuer CEO ab 2023 https://t.co/jzPU0UEWsr pic.twitter.com/PQE40LAkos — cash (@cashch) August 23, 2022

Auch Skan (+5,3 Prozent) und Arbonia (+0,6 Prozent) werden nach Zahlen höher gestellt. Dagegen werden bei U-blox (-5,0 Prozent) Gewinne mitgenommen, nachdem das Unternehmen Ende letzter Woche mit starkem Ergebniswachstum im ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung fürs Gesamtjahr überzeugt hatte. Die Aktien der Onlineapotheke Zur Rose (-5,1 Prozent) büssen weiter an Wert ein. Bereits am Montag hatten kritische Medienberichten zum lange erwarteten E-Rezept in Deutschland belastet.

10:45

10:15

Der Dax erholt sich nach besser als erwarteten Konjunkturdaten und legt 0,4 Prozent auf 13.289 Zähler zu. Auch der EuroStoxx50 notiert 0,3 Prozent fester bei 3671 Zählern. Die deutsche Wirtschaft ist im August wegen der hohen Inflation und steigender Zinsen zwar so stark geschrumpft wie seit den Anfängen der Corona-Pandemie vor über zwei Jahren nicht mehr. Mit 47,6 Punkten lag der an den Finanzmärkten stark beachtete Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft aber höher als von Ökonomen im Vorfeld erwartet.

09:40

Momentan sinkt der SMI um 0,84 Prozent und steht bei 10'989 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag die Talfahrt belastet von Inflations- und Wachstumssorgen fort. Die Marktteilnehmer befürchten, dass die US-Notenbank wegen der hohen Inflation weiterhin einen aggressiven Ton anschlagen wird. Daher neigten sie vor dem Symposium der Notenbanker in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, auch verstärkt zu Verkäufen, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, das Fed auch im September die Zinsen um 75 Basispunkte erhöhen dürfte.

Hinzu kommt, dass die angekündigte Pause russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 Ende des Monats die Sorgen vor einer Energiekrise weiter anheizt. Damit drohe ein Gasengpass im Winter inklusive Rationierung für die Industrie, heisst es. "Eine Rezession wird immer wahrscheinlicher", sagte ein Händler. Vor diesem Hintergrund erwarten die Markteilnehmer mit Interesse die Veröffentlichung der Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im August. Wegen der drohenden Energiekrise in Europa wird mit einer weiteren Stimmungseintrübung gerechnet.

Belastet wird der Gesamtmarkt vor allem von den Abgaben in den drei Schwergewichten Roche GS (-1,3 Prozent), Novartis (-0,9 Prozent) und Nestlé (-1,1 Prozent). Die stärksten Einbussen verzeichnen aber die Aktien des Versicherers Zurich (-1,4 Prozent).

Die Anteile des Riechstoffherstellers Givaudan fallen um 1,0 Prozent. Dahinter folgen zyklische Firmen wie der Baukonzern Holcim (-1,0 Prozent), die Inspektionsfirma SGS (-1,0 Prozent) und der Versicherer Swiss Re (-1,0 Prozent).

Die Aktien von Alcon (+0,3 Prozent) zählen dagegen zu den Gewinnern. Der Augenheilmittelhersteller übernimmt das US-Unternehmen Aerie Pharmaceuticals für 770 Millionen US-Dollar. Aerie ist laut den Angaben auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Augenheilkunde-Therapien spezialisiert. Auch Straumann (0,5 Prozent) werden höher bewertet.

Den grössten Gewinn verzeichnen bei den Bluechips die Aktien der Grossbank Credit Suisse (+0,8 Prozent auf 5,044 Fr.) Am Vortag war die Aktie zeitweise unter 5 Franken gehandelt worden. Die Anteile der Konkurrentin UBS fallen dagegen um 0,4 Prozent.

Auf den hinteren Rängen fallen die Aktien des Flughafen Zürich (+3,2 Prozent) und der Industriefirma Feintool (+3,9 Prozent) positiv auf. Der grösste Schweizer Flughafen hat sich ersten Halbjahr weiter von der Coronakrise erholt und besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Feintool hat im ersten Halbjahr 2022 trotz Unsicherheiten in den Lieferketten Umsatz und Gewinn gesteigert. Auch Skan (+4,5 Prozent) und Arbonia (+0,9 Prozent) sind nach Zahlen höher.

09:00

Der SMI steht mit 0,55 Prozent im Minus und steht bei 11'011 Punkten. Nur die Credit Suisse-Aktie steht momentan im Plus (mit 0,4 Prozent). Zu den grössten Verlieren gehören die Aktien von Sika (minus 1,35 Prozent) und Holcim (minus 1 Prozent).

Hinzu kommen die Sorgen vor einer Energiekrise in Europa, die sich durch die angekündigte Pause russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 Ende des Monats verstärkten. Damit drohe ein Gasengpass im Winter inklusive Rationierung für die Industrie, heisst es weiter. Der europäische Gaspreis ist darauf nach oben geschnellt, was die Inflationsängste weiter anheizt. Eine Rezession scheine immer wahrscheinlicher, so ein Händler. Vor diesem Hintergrund dürften die Markteilnehmer mit Interesse die Veröffentlichung der Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im August erwarten. Wegen der drohenden Energiekrise in Europa wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet

Rohstoffe - Kanada prüft Wirtschaftlichkeit von LNG-Lieferung nach Europa https://t.co/e3uzlExeCA pic.twitter.com/ME8bYSHryg — cash (@cashch) August 23, 2022

08:00

Gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär wird der SMI mit einem Minus von 0,23 Prozent in den Handel starten. Alle 20 SMI-Titel sind im Minus. Die kleinsten Verluste verzeichnen dabei die Aktien von SGS (minus 0,15 Prozent) und Swisscom (minus 0,16 Prozent). Die grössten Verluste schreibt die Aktie von Alcon (minus 0,5 Prozent).

07:10

Neue Kursziele:

Emmi : UBS senkt auf 820 (835) Fr. - Sell

: UBS senkt auf 820 (835) Fr. - Sell U-blox : Research Partners erhöht auf 80 (70) Fr. - Verkaufen

: Research Partners erhöht auf 80 (70) Fr. - Verkaufen Kudelski : Research Partners senkt auf 3,10 (3,50) Fr. - Halten

: Research Partners senkt auf 3,10 (3,50) Fr. - Halten Allreal : Research Partners senkt auf 180 (190) Fr. - Halten

: Research Partners senkt auf 180 (190) Fr. - Halten Mobilezone : Research Partners erhöht auf 20 (19,00) Fr. - Kaufen

: Research Partners erhöht auf 20 (19,00) Fr. - Kaufen Schweiter: Research Partners senkt auf 1500 (1700) Fr. - Kaufen

06:10

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank mit einem Minus von 0,26 Prozent in den Handel starten.

04:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 28'440 Punkten.

Der Anstieg der europäischen Energiepreise nährte am Dienstag die Sorgen der Anleger in Asien vor einer Rezession. Die durchschnittlichen Gaspreise in der Europäischen Union (EU) stiegen um 13 Prozent auf ein Rekordhoch und verdoppelten sich damit in nur einem Monat auf das 14-fache des Durchschnitts der letzten zehn Jahre. "Die katastrophale Energiesituation in Europa deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht ist und die Gefahr besteht, dass die hohe Inflation ohne weitere aggressive Massnahmen der Zentralbank länger anhält", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB.

Natural gas in Europe heads for the longest run of weekly gains this year, intensifying the pain for industries and households, and threatening to push economies into recession https://t.co/WU2qRMY3Pb — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 19, 2022

04:15

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

04:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 137,18 Yen und stagnierte bei 6,8506 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9639 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 0,9939 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9581 Franken.

23:00

Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte am Montag belastet. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ging es für die Kurse erneut bergab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete nach einem schwachen Auftakt sein Minus aus und verlor am Ende 1,91 Prozent auf 33 063,61 Punkte. Den anderen Indizes erging es noch schlechter: Der marktbreite S&P 500 schloss 2,14 Prozent tiefer bei 4137,99 Punkten, was den grössten prozentualen Tagesverlust seit mehr als sechs Jahren bedeutet. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste gar 2,66 Prozent auf 12 890,54 Zähler ein.

Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mit besonderer Spannung wird in Jackson Hole der Auftritt des US-Notenbankchefs erwartet. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt, dass Jerome Powell noch einmal bekräftigen wird, was er und seine Kollegen in letzter Zeit öffentlich gesagt haben, ohne vor der Septembersitzung der Fed zu viel zu verraten.

Kampf gegen Inflation an der Konferenz in Jackson Hole: Die Notenbanker treffen sich im US-Bundesstaat Wyoming https://t.co/LJwvSPD31z — BILANZ (@BILANZ) August 21, 2022

An den US-Börsen stand am Montag eine mögliche Milliardenübernahme in der Gesundheitsbranche im Fokus. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass der weltgrösste Online-Händler Amazon , der Krankenversicherer Unitedhealth und der Infusionsdienstleister Option Care Health gemeinsam mit dem Pharma-Einzelhänder CVS Health Kaufgebote für den Anbieter häuslicher Gesundheitsdienste Signify Health planen. Dessen Aktien schossen daraufhin um fast ein Drittel hoch. Von den Anteilscheinen der vier angeblichen Übernahmeinteressenten gaben Amazon im schwachen Tech-Umfeld mit 3,6 Prozent am stärksten nach, während Option Care Health minimal im Plus schlossen.

Die Aktien des US-Kinobetreibers AMC Entertainment stürzten angesichts der möglichen Insolvenz von Cineworld um weitere 42 Prozent ab. Die drohende Zahlungsunfähigkeit des britischen Konkurrenten lastet schon seit mehreren Tagen schwer auf beiden Aktien. An diesem Montag wurden zudem erstmals die neuen AMC-Vorzugsaktien unter dem Börsenkürzel "APE" an der New York Stock Exchange (Nyse) gehandelt - sie schlossen nach Kursen bis 10,50 US-Dollar mit sechs Dollar noch unter ihrem ersten Kurs. Die Papiere sollen dieselben Stimmrechte wie die alten Anteilscheine haben. Die Ausgabe der neuen Aktien sei irgendetwas zwischen Aktiensplit und Dividende, kommentierte ein Experte.

Schwache Konjunkturdaten lösen eine Konsolidierung an den US-Märkten aus. Die Aktien des Kinobetreibers AMC verloren 32 Prozent. Um Signify Health tobt ein Bieterkrieg. https://t.co/c1F5J4MnLW — Handelsblatt (@handelsblatt) August 22, 2022

Die Aktien von Bed Bath & Beyond setzten mit einem Minus von über 16 Prozent ebenfalls ihren jüngsten Kursrutsch fort. Am Freitag waren sie um mehr als 40 Prozent eingebrochen, nachdem bekannt geworden war, dass RC Ventures, das Unternehmen des aktivistischen Investors Ryan Cohen, seine gesamte Beteiligung an dem Haushaltswarenhändler für 178 Millionen Dollar verkauft hatte.

Ansonsten fielen noch Ford -Titel mit einem Verlust von fünf Prozent auf. Der Autohersteller hatte angekündigt, gegen ein Urteil mit einer beschlossenen Strafzahlung in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit dem tödlichen Überschlag eines F-250 Pickups Berufung einzulegen. Zudem will Ford rund 3000 Stellen in Nordamerika und Indien streichen, um Kosten zu senken und mehr Geld in seine Elektro-Offensive stecken zu können.

Bei Tesla stand ein Kursminus von 2,3 Prozent zu Buche, nachdem Konzernchef Elon Musk eine Preiserhöhung für das Paket des vollständig autonomen Fahrens angekündigt hatte. Demnach sollen die Kosten für das Full Self-Driving (FSD) des Elektroautoherstellers auf 15 000 US-Dollar steigen. Zu Jahresbeginn hatte der Preis noch bei 10 000 Dollar gelegen.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)