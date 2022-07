09:35

Der SMI gewinnt 0,2 Prozent auf 10'902 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,5 Prozent auf 1672 und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 14'040 Zähler.

Belastend wirken vor allem Kursverluste bei den Pharmaschwergewichten. Nachdem der Leitindex SMI am vergangenen Donnerstag eines der verlustreichsten ersten Semester seit Jahren beendet hatte, sei an den vergangenen zwei Tagen ein gewisser "Risk-On-Modus" zu beobachten gewesen. Allerdings sei der gestrige Wochenauftakt wegen des Feiertages in den USA in ruhigen Bahnen verlaufen. Mit der Rückkehr der US-Investoren an diesem Dienstag dürfte denn auch wieder mehr Bewegung in die Märkte kommen, heisst es in einem Kommentar.

Gleichzeitig mahnen Marktteilnehmer, die aktuelle Erholung nicht überzubewerten. Denn die Sorgen um die Lieferkettenprobleme, die drohende Energiekrise und der Ukrainekrieg sowie die Inflations- und Zinsängste seien weiterhin präsent und könnten das Geschehen jederzeit wieder in die andere Richtung drehen. Viele Investoren warteten zudem auf die in der kommenden Woche anlaufende Berichtssaison. Bis dahin dürften Konjunkturdaten die treibende Kraft sein, sind sich Beobachter einig. Als leicht stützend werden die aktuellen Wirtschaftsdaten aus China gewertet. Am morgigen Mittwoch steht die Mitschrift der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda. Investoren werden sich Anhaltspunkte darüber erhoffen, wie aggressiv die Währungshüter ihren Kampf gegen die Inflation fortsetzen.

Die Spanne reicht aktuell von +3,5 Prozent für Lonza bis -0,6 Prozent für Novartis. Die Papiere vom Lifescience-Konzern Lonza erhalten durch eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung der Citigroup zusätzlichen Schub.

Novartis dagegen hatten am Vortag noch zu den grossen Stützen für den Gesamtmarkt gezählt, was am Markt mit einem aktiven Rückkauf eigener Aktien erklärt worden war. Auch Branchenkollege Roche (-0,2 Prozent) lastet auf dem Gesamtmarkt.

09:25

Das Hauptaugenmerkt am Schweizer Aktienmarkt richtet sich aktuell aber auf die hinteren Reihen. Dort springen Valora um mehr als 50 Prozent auf 256 Franken an und nähern sich damit dem Übernahmepreis von 260 Franken, den die mexikanische Ladenkette Femsa für Valora bietet. Der Kaufpreis liegt damit bei 1,1 Milliarden Franken. Der Valora-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen.

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,1 Prozent hinzu auf 10'894 Punkte.

Es wäre der dritte positive Tag in Folge, nachdem der Leitindex SMI am vergangenen Donnerstag eines der schwächsten ersten Semester seit Jahren beendet hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind verhalten freundlich. Während die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen blieb, ziehen die Notierungen in Asien grösstenteils leicht an.

Der gestrige Wochenauftakt sei in vielen Regionen durch Dip-Käufe gekennzeichnet gewesen, meint ein Händler. Generell werde die Stimmung aber auch weiterhin durch den Ukraine-Krieg, die anhaltend hohe Inflation, die damit verbundenen Zins- und Rezessionsängste bestimmt. Vor diesem Hintergrund dürften denn auch die zur Wochenmitte erwartete Mitschrift der jüngsten Fed-Sitzung genau beäugt werden. Investoren werden sich Anhaltspunkte darüber erhoffen, wie aggressiv die Währungshüter ihren Kampf gegen die Inflation fortsetzen.

08:10

Der Swiss Market Index legt vorbörslich bei Julius Bär 0,3 Prozent zu, alle 20 Index-Aktien stehen im Plus. Im Mittelpunkt steht aber die Aktie des Detailhändlers Valora. Nach dem Übernahmeangebot der mexikanischen Femsa legt die Aktie vorbörslich 46 Prozent zu. Das Übernahmeangebot von 260 Franken pro Valora-Aktie liegt 52 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag.

07:55

Die Aktie von Valora wird nach dem Übernahmeangebot von Femsa wohl rund 50 Prozent zulegen. Der mexikanische Detailhändler bietet 260 Franken pro Valora-Aktie.

07:10

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swatch: Royal Bank of Canada senkt auf 240 (260) Fr. - Underperform

Richemont: Royal Bank of Canada senkt auf 116 (120) Fr. - Outperform

Georg Fischer: UBS senkt auf 71 (77,50) Fr. - Buy

UBS: JPMorgan senkt auf 20 (21) Fr. - Overweight

Credit Suisse: UBS senkt auf 6 (7) Fr. - Neutral

Lonza: Citigroup erhöht auf Buy (Neutral)

06:15

Der Swiss Market Index steht bei der IG Bank vorbörslich 0,25 Prozent höher.

Die US-Börsen blieben am Montag wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Somit fehlen wichtige Vorgaben für den Handel in Europa. Abgesehen von den fehlenden US-Vorgaben mangelt es an Impulsen. Das Hauptthema am Markt bleibt laut Börsianern die drohende Gaskrise. Diese schwebe wie ein Damoklesschwert insbesondere über den europäischen Aktienmärkten, meinen Analysten. Die Angst vor einem Notstand und damit einer Rezession nehme von Tag zu Tag zu.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 26'369 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1875 Punkten.

Der Hang Seng Index in Hong Kong steigt 0,7 Prozent. Die Börse in Shanghai liegt dagegen 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Positive Wirtschaftsdaten und Hinweise auf nachlassende Spannungen zwischen China und den USA wirkten den jüngsten Ausverkäufen etwas entgegen, obwohl die anhaltenden Sorgen um eine globale Rezession und einer hohen Inflation die meisten Käufer in Schach hielten. US-Finanzministerin Janet Yellen und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He vereinbarten in einem Telefonat, einen "offen und substanziellen" Dialog fortzusetzen.

US-Präsident Joe Biden denkt derzeit zur Eindämmung der hohen Inflation auch über eine Lockerung der US-Zölle gegenüber China nach, die sein Vorgänger Donald Trump erlassen hatte. "Die Marktteilnehmer bewerten immer noch die Auswirkungen des Tauziehens zwischen der anhaltend hohen Inflation und den Anzeichen für eine mögliche Rezession in den USA", sagte Redmond Wong von Saxo Markets.

Dass Chinas Dienstleistungssektor einer Umfrage zufolge im Juni so schnell wie seit fast einem Jahr nicht mehr gewachsen sei, habe ebenfalls zur Verbesserung der Stimmung beigetragen. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im vergangenen Monat auf 54,5 und verzeichnete damit das schnellste Wachstum seit Juli letzten Jahres und die erste Expansion seit Februar. Im Mai hatte der Wert noch bei 41,4 gelegen. Die 50-Punkte-Marke trennt auf monatlicher Basis zwischen Wachstum und Schrumpfung.

In 2017, Chinese billionaire Xiao Jianhua was abducted at a luxury hotel in Hong Kong. The sudden and baffling public absences of some of the wealthiest people in China, including Alibaba’s Jack Ma, are part of the country’s complicated relationship with its tycoons. pic.twitter.com/31LWvqrs6i — CNBC International (@CNBCi) July 5, 2022

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 136,13 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,6937 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9604 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0432 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0023 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2112 Dollar.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)