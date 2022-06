09:10

Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel um 0,5 Prozent. Das ist weniger als im vorbörslichen Handel indiziert wurde. Am deutlichste steigt ABB mit 1,3 Prozent.

Am breiten Markt steigt Montana Aerospace 5 Prozent. Im cash.ch-Interview sagten die zukünftigen CEO Kai Arndt und Michael Pistauer, dass die Mittelfrist-Prognose für den Zeitraum 2023 bis 2024 bereits 2022 erreichen würde.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär über 1 Prozent höher gesehen. Am meisten steigen die Aktien von ABB, Richemont, UBS und Credit Suisse. Sie verzeichnen ein Plus von 1,4 Prozent. Am breiten Markt legen Valora 1,6 Prozent zu. Der Detailhändler übernimmt die deutsche Frittenwerk.

Mit Spannung wird von Börsianer der US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Analysten erwarten für Mai im Schnitt den Aufbau von 325'000 Stellen ausserhalb der US-Landwirtschaft, nach einem Plus von 428'000 im Vormonat. Sollten die Zahlen ebenso enttäuschen wie diejenigen der privaten Arbeitsagentur ADP vom Donnerstag, könnte dies Börsianern zufolge Aktien Auftrieb geben. Denn Investoren würden dann verstärkt auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notebank Fed im Herbst setzen. In London wird wegen der Feiern zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. erneut nicht gehandelt. Zum Wochenabschluss blieben ausserdem die Börsen in China und Hongkong wegen eines Feiertags geschlossen.

+++

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Tornos: Research Partners senkt auf Halten - Ziel 6,50 (10) Fr.

Lem: Research Partners senkt auf 1800 (2250) Fr. - Halten

+++

06:10

Der SMI wird bei der IG Bank 0,63 Punkte höher geschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 27.'713 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1932 Punkten.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag damit stärker gezeigt. Die Anleger warten nun auf den umfassenden Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums. Sollte sich herausstellen, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsamt, könnte das die US-Notenbank Fed davon überzeugen, die Zinssätze für den Rest des Jahres nur noch langsam anzuheben. "Für Aktien könnte derzeit alles, was als Begrenzung der Zinserhöhung durch die Fed angesehen werden könnte, als unterstützend angesehen werden. Daher sind schwache Makrodaten positiv für Aktien", sagte Rob Carnell, Leiter der Asienforschung bei ING.

+++

BlackRock Chair and CEO Larry Fink says the market is recalibrating itself and the Fed doesn't have the tools to deal with inflation right now.

He speaks during an interview with David Westin on “Bloomberg Markets: The Close” https://t.co/dK1I60ZIlN pic.twitter.com/uEdDAIJeDx

— Bloomberg TV (@BloombergTV) June 2, 2022