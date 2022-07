08:10

Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,51 Prozent höher geschätzt. Alle Aktien steigen, am deutlichsten Geberit (1,1 Prozent): Der Sanitärtechniker profitiert von einer Kaufempfehlung.

Die galoppierende Inflation und der Kampf der Notenbanken gehören weiter zu den beherrschenden Themen an der Börse. Daher richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden Erzeugerpreise für die Euro-Zone, die als richtungsweisend für die Verbraucherpreise gelten. Experten erwarten für Mai eine leichte Abschwächung des Preisanstiegs auf 36,7 Prozent im Jahresvergleich, nach 37,2 Prozent im Vormonat. Von den Börsen in den USA kommen keine Impulse. Die Wall Street bleibt wegen des dortigen Unabhängigkeitstags geschlossen.

07:15

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Kardex: Jefferies senkt auf 220 (290) Fr. - Buy

Geberit: UBS erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 590 (710) Fr.

AMS Osram: JPM senkt auf Neutral (Overweight) - Ziel 10,33 (22,50) Fr.

06:15

Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich 0,58 Prozent höher geschätzt.

05:45

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26'120 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1867 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Eine Reihe schwacher US-Daten deuteten auf Abwärtsrisiken für die in dieser Woche anstehenden Beschäftigtenzahlen im Juni hin, während Sorgen um eine mögliche Rezession eine Erleichterungsrallye auslösten. "Der Markt hat auch ein zunehmend aggressives Zinssenkungsprofil für die US-Notenbank Fed bis 2023 und 2024 eingepreist, was mit einer wachsenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession einhergeht", schrieben Analysten der NAB in einer Mitteilung.

#5things: More economists see possible US recession by end of next year. Xi suppression of Hong Kong pushes Taiwan further away. Asia stocks look set to climb.

Here's what you need to know https://t.co/DknFaQN6RO

