Gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär wird der SMI mit 0,08 Prozent im Plus starten. Dies mit einem Wert von 11'189 Punkten.

Unter den grössten Gewinnern sind die Aktien der Credit Suisse (plus 0,19 Prozent) und der UBS (plus 0,16). Die grössten Verluste verzeichnet die Aktie von Swisscom (minus 0,94).

Neue Kursziele:

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank um 0,05 Prozent tiefer in den Handel starten.

Starke Unternehmensprognosen und robuste Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag den Appetit der Anleger in Asien geweckt. Das Quartalsergebnis des Zahlungsanbieters PayPal hoben die Stimmung und die jüngsten US-Daten zeigten, dass die Auftragseingänge für Produktionsgüter solide wachsen. Dennoch ziehe die US-Notenbank Fed nach den Worten ihres Vorsitzenden Jerome Powell eine weitere "ungewöhnlich große" Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation in Betracht. "Diese Botschaft ist nicht richtig zum Aktienmarkt durchgesickert, der auf eine Reihe relativ starker Gewinnzahlen und einige recht annehmbare Wirtschaftsdaten schaut und sagt, das ist brillant, anstatt das zu tun, was er tun sollte, nämlich zu sagen, dass dies ziemlich besorgniserregend ist", sagte Rob Carnell von ING in Singapur.

Bezahldienstleister - Paypal-Aktie zieht nach Einstieg des aktivistishen Investors Elliott deutlich an https://t.co/vYn5BavQss pic.twitter.com/ne5ObDdUfA — cash (@cashch) August 3, 2022

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 27'893 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 133,78 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7524 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9609 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0169 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9772 Franken an.

Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die US-Börsen am Mittwoch an ihre Erholungsrally im Juli angeknüpft. Optimistisch stimmende Konjunkturdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft gaben Auftrieb. Der Dow Jones Industrial legte um 1,29 Prozent auf 32 812,50 Zähler zu. Allerdings konnte der bekannteste Wall-Street-Index seine Verluste seit Monatsbeginn damit nicht ganz wettmachen.

Anders verhielt sich das für den marktbreiten S&P 500 und den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100. Der S&P 500 rückte um 1,56 Prozent auf 4155,17 Zähler vor und schloss auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni. Der Nasdaq 100 gewann 2,73 Prozent auf 13 253,26 Zähler und landete so wieder auf dem höchsten Stand seit Anfang Mai.

In den zwei vorangegangenen Tagen hatten die US-Indizes nach einem ungewöhnlich starken Monat Juli geschwächelt. Während sie sich am Montag dabei noch recht stabil gehalten hatten, war es am Dienstag deutlicher abwärts gegangen. Drohungen Chinas angesichts des Besuchs von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Taiwan sowie Aussagen zum Thema Inflation von regionalen US-Notenbank-Präsidenten hatten belastet.

Internationale Politik - Taiwan erwartet verstärkte psychologische Kriegsführung von China https://t.co/mf2pZdCpLA pic.twitter.com/U21FipjEux — cash (@cashch) August 3, 2022

Nun galt das Interesse der Investoren neuen Daten zur konjunkturellen Entwicklung der Vereinigten Staaten. So verbesserte sich im Juli die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend. Zudem liegt der ISM Dienste auch deutlich im Wachstumsbereich. "Damit gibt es keine Hinweise auf eine Schrumpfung des Sektors und Wachstumssorgen sollten vor diesem Hintergrund tendenziell kleiner werden", sagte Volkswirt Ulrich Wortberg von Helaba. Veröffentlicht wurden auch die Auftragseingänge für die US-Industrie im Juni. Sie stiegen verglichen mit dem Monat Mai weitaus stärker als prognostiziert.

Unternehmensseitig standen zur Wochenmitte vor allem an der Nasdaq notierte Firmen im Fokus und nahmen dort Spitzenplätze ein: Moderna war grösster Gewinner mit plus 16 Prozent. Regeneron sprangen um knapp sechs Prozent hoch. Das Biotech-Unternehmen Moderna profitierte im abgelaufenen Quartal weiter von seinem Corona-Impfstoff und kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm an. Regeneron überraschte umsatzseitig positiv dank seiner Blockbuster-Medikamente Dupixent und Eylea.

Die Paypal-Aktien schossen im Nasdaq 100 um 9,3 Prozent hoch, obwohl der Bezahldienst über einen Gewinneinbruch im zweiten Quartal berichtet hatte. Verantwortlich dafür waren aber vor allem Sonderfaktoren wie höhere Steuern - das Tagesgeschäft lief relativ rund. Zudem begrüssten die Anleger die Nachricht, dass der für sein Pochen auf hohe Renditen und seine Einmischung ins Management bekannte Investor Elliott mit einer Beteiligung im Wert von rund zwei Milliarden Dollar zu den grössten Anteilseignern zählt.

Starbucks, ebenfalls im Nasdaq 100 zu finden, gewannen 4,3 Prozent. Die Kaffeehauskette steigerte im abgelaufenen Quartal trotz Belastungen in China den Umsatz deutlich. Ausserdem ging der Gewinn zwar zurück, übertraf aber dennoch die Erwartungen.

Dagegen büssten die Anteilscheine von AMD als einer der grössten Verlierer im Nasdaq-Auswahlindex 1,2 Prozent ein. Der Chipkonzern enttäuschte mit seiner Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal. Die Tinder-App-Mutter Match Group sackte als Schlusslicht um 17,0 Prozent ab, nachdem der Ausblick auf das laufende dritte Quartal enttäuscht hatte.

Im S&P 100 ging es für die Ford-Aktie nach starken Absatzzahlen im Monat Juli um 3,5 Prozent hoch. Unter den kleineren Werten schossen zudem die Papiere des Frischhalteboxen-Herstellers Tupperware nach besser als erwarteten Quartalszahlen zeitweise um 65 Prozent hoch. Zu Handelsschluss betrug das Plus fast ein Drittel.

