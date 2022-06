11:30

Der SMI gewinnt 2,06 Prozent auf 10'669,05 Punkte. "Die Marktstimmung verbesserte sich gestern, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, seinen 'unbedingten' Willen zur Eindämmung der Inflation bekräftigt hatte", fasst ein Händler zusammen. Während einige Anleger diese Worte als gute Nachricht auffassten, bleiben andere skeptisch, was die Auswirkungen einer solchen Politik angehen.

Gemäss den meisten Marktteilnehmern ist die Stimmung am Markt nach wie vor sehr angespannt. So werde mittlerweile diskutiert, ob eine US-Rezession überhaupt noch vermeidbar sei, kommentierte ein weiterer Stratege. Denn der Fed-Chef habe sehr deutlich gemacht, dass er vor Wirtschaftseinbussen nicht zurückschrecke, um der Inflation das Genick zu brechen. Aber auch in Europa ist Rezession ein Thema. Vor allem die Energiekrise ist hier das grösste Wirtschaftsrisiko. In Deutschland hat sich der Ifo-Geschäftsklima-Index denn auch etwas stärker eingetrübt als erwartet. Am Nachmittag werden noch US-Stimmungsdaten der Universität Michigan veröffentlicht.

Investoren und Schnäppchenjäger greifen vor allem bei jenen Werten zu, die in diesem Jahr bereits stark Federn lassen mussten, nachdem sie im vergangenen Jahr zu den Favoriten geöhrt hatten. So verteuern sich Straumann beispielsweise um 4,5 Prozent. Auch Lonza, Givaudan oder Partners Group gehören zu dieser Kategorie und ziehen allesamt zwischen 3 und 4 Prozent an.

Auf den Einkaufslisten stehen auch Aktien wie Geberit (+2,9%) oder Sika (+2,3%). Rezessionsängste hatten baunahen Werten in den letzten Tagen verstärkt zugesetzt. An der Wall Street hatten am Donnerstag vor allem auch Technologierwerte zugelegt. Sie sorgten auch bei den hiesigen Titeln für Rückenwind, heisst es von Händlern. Temenos (+3,8%), VAT (+3,0%) und auch Logitech (+2,3%) gewinnen überdurchschnittlich hinzu. Lediglich AMS Osram (+1,3%) hinken hinterher.

Etwas uneinheitlich entwickeln sich die Vertreter der Finanzbranche. Julius Bär, Zurich, UBS und CS verteuern sich allesamt um mehr als 2 Prozent. Die Aktien des Versicherer Zurich profitieren dabei auch vom Verkauf des Altbestands eines Lebensversicherungsportfolios in Deutschland. Dagegen hinken die Swiss Life und die Swiss Re mit Aufschlägen von nur etwas mehr als 1 Prozent dem Markt hinterher. Die Titel der Swiss Life haben bereits am Vortag unter einem negativen Analystenkommentar gelitten. Aktuell setzen Aussagen von Goldman Sachs den Papieren von Rückversicherer Swiss Re etwas zu.

Von den drei Schwergewichten hält aktuell nur Roche (+2,2%) mit dem Markttempo mit. Nestlé (+1,7%) und Novartis (+1,6%) laufen etwas hinterher. Gegen den Trend verlieren lediglich Holcim (-0,1%). Sie hatten bereits am Vortag zu den grössten Verlierern gehört.

Im breiten Markt ziehen Bell um mehr als 5 Prozent an, nachdem der Mehrheitsaktionär Coop eine weitere Aufstockung der Beteiligung angekündigt hat. Basilea (+4,0%) sind nach einer Medikamenten-Zulassung in China gesucht. Das Gegenstück bilden Aktien wie Spexis, die um 13 Prozent einbrechen. Mit etwas Abstand folgen weitere Penny-Stocks wie Blackstone Resources, Relief Therapeutics und GAM.

11:15

Der Kupfer-Preis fällt um bis zu 2,2 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 8220 Dollar je Tonne. Die drastischen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und die strengen Corona-Beschränkungen in China trübten die Nachfrage-Aussichten ein, schrieben die Analysten des Research-Hauses Fitch Solutions.

11:00

Die Aktie von Basilea steigt um 4 Prozent auf über 37 Franken. Damit hat der Titel 25 Prozent Kursplus in gut einer Woche rreicht. Der Analyst von Kepler Cheuvreux kürzlich seine Kaufempfehlung mit Kursziel 64 Franken bestätigt. Basilea habe gute Chancen, speziell auf dem Markt für Anti-Infektiva eine starke Rolle zu spielen, hiess es. Das Basler Biotech-Unternehmen hat sich dank Lizenzabkommen einen steten Einnahmenfluss gesichert.

10:10

Der Swiss Market Index liegt mittlerweile 1,6 Prozent im Plus. Beste Aktie ist nun Lonza.

09:50

Die Zalando-Aktie fällt an der Frankfurter Börse nach einer Gewinnwarnung bis zu 18 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2014, dem Jahr ihres Börsengangs. Die Aktie liegt mit 21,39 Euro unter dem Preis von 21,50 Euro, zu dem sie an die Börse gegangen war. Seit Jahresbeginn hat das Papier 70 Prozent verloren.

09:15

Der Swiss Market Index steigt nach Handelsbeginn rund 1 Prozent. Einzige Aktie im Minus ist derzeit Holcim. Sie fällt 0,5 Prozent. Schnäppchenjäger kaufen Aktien, die zuvor deutlich gefallen waren. Dazu gehört Givaudan. Die Aktie legt mit 2 Prozent am deutlichsten zu im SMI.

Der SMI folgt damit den Vorgaben aus Übersee. Auf Wochensicht steht beim SMI damit aktuell ein knappes Plus zu Buche, nachdem er die vorangegangenen drei Handelswochen mit Verlusten abgeschlossen hatte. Trotz dieser Gewinne warnen Börsianer vor der nach wie vor schlechten Stimmung unter den Anlegern. Es bleibe daher abzuwarten, "ob die verunsicherten Investoren bis zum Ende des Tages mutig bleiben oder doch die Flinte wieder ins Korn werfen werden", kommentierte ein Händler

Anleger hielten sich aufgrund von Inflation, Krieg, Gasknappheit, Rezessionssorgen und nun noch neuen Sorgen um die Tragfähigkeit der Verschuldung zurück, heisst es in einem weiteren Kommentar. An eine tragfähige Bodenbildung denke in diesem Umfeld noch niemand. Derzeit seien die Rezessionsängste fast bestimmender für die Marktentwicklung, heisst es von Experten. Dies zeige sich vor allem an den Anleihen-Renditen, die in den letzten Tagen zum Teil massiv gesunken seien. Auch bei den Rohstoffen machen sich Rezessionssorgen in Form fallender Preise bemerkbar. Im Tagesverlauf dürfte der deutsche Ifo-Index im Fokus stehen, bevor am Nachmittag dann US-Stimmungsdaten der Universität Michigan veröffentlicht werden.

Konjunktursensible Werte wie Kühne+Nagel, Schindler, Richemont oder Geberit gewinnen allesamt mehr als 1 Prozent hinzu. Auch Zurich-Aktien steigen mit +1,2 Prozent stärker als der Markt. Der Versicherungskonzern trennt sich vom deutschen Altbestand an traditionellen Lebensversicherungspolicen.Die anderen Versicherer wie Swiss Re (-0,1%) oder Swiss Life (+0,5%) hinken dagegen dem Markt weiter hinterher. Zur Swiss Re haben sich die Experten von Goldman Sachs recht zurückhaltend geäussert.

Im breiten Markt legen Bell in der Eröffnung rund 3 Prozent zu, nachdem der Mehrheitsaktionär Coop eine weitere Aufstockung der Beteiligung angekündigt hat.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,69 Prozent höher geschätzt. Alle 20 Aktien werden höher gestellt. Am deutlichsten steigen ABB und UBS mit einem Plus von 1 Prozent.

Zur Tagesvorschau: Nach den enttäuschenden Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Euro-Zone warten Börsianer gespannt auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten für Juni einen leichten Rückgang auf 92,9 Punkte von 93,0 Zählern. Rückschlüsse auf die Gesundheit der US-Konjunktur versprechen sich Investoren von den Verkaufszahlen für neue Eigenheime. Hier sagen Analysten ebenfalls einen leichten Rückgang auf 588'000 von 591'000 Einheiten voraus.

07:50

Zum Franken ist der Euro wieder über die Marke von 1,01 Franken gestiegen, unter die er am Donnerstagnachmittag gefallen war. Derzeit kostet der Euro 1,0131 Franken. Am späten Donnerstag war der Euro bis auf 1,0066 gefallen. Auch der US-Dollar zog leicht an und kletterte mit 0,9611 Franken wieder über die Marke von 0,96 Franken, die der "Greenback" am Vortag unterschritten hatte.

07:15

Neues Kursziel:

Swiss Re: Goldman Sachs senkt auf 80 (90) Fr. - Sell

07:00

Das Exportkartell Opec+ wird Insidern zufolge voraussichtlich an seinen Plänen für eine schnellere Erhöhung der Förderquoten im August festhalten. Die aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und anderen Förderländern wie Russland bestehende Gruppe werde das bisherige Vorhaben bei ihrem am 30. Juni anstehenden Treffen nicht ändern, sagten mehrere Vertreter der Opec+.

06:15

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,58 Prozent höher geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.362 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1858 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Die Börse in Tokio hat sich zum Wochenausklang damit zunächst stärker gezeigt und ist damit den Vorgaben aus den USA gefolgt.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 134,81 Yen und stagnierte bei 6,6962 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9606 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0531 Dollar und zog ebenfalls um 0,1 Prozent auf 1,0120 Franken an. Am späten Montag war der Euro bis auf 1,0066 zum Franken gefallen.

02:00

Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem volatilen Handelsverlauf mit Kursgewinnen geschlossen. Unterstützung bekam die Wall Street von Aufschlägen bei Hochtechnologiewerten und defensiven Aktien, die weniger von wirtschaftlichen Schwankungen betroffen sind. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,6 Prozent höher auf 30'677 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 11'232 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte rund ein Prozent auf 3795 Punkte zu.

Der Markt sei dabei, die geplanten Zinserhöhungen zu verdauen und auszuloten, wann die Talsohle erreicht sei, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. US-Notenbankchef Jerome Powell bekannte sich bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress zum Ziel der Inflationsbekämpfung. Dabei strebe sein Haus an, die US-Wirtschaft behutsam abzukühlen. Es werde allerdings schwieriger, dieses Ziel zu erreichen.

Wegen der anhaltenden Konjunktursorgen sind am Donnerstag die Ölpreise erneut gefallen. Dies sorgte wieder einmal für deutliche Verluste unter den Ölaktien. So gehörten die Papiere von Chevron mit einem Minus von 3,7 Prozent zu den schwächsten Werten im Dow. Die Titel von ExxonMobil büssten 3 Prozent ein.

Gegen den allgemeinen Markttrend verteuerten sich die Aktien von Nike um 2,9 Prozent und waren damit unter den attraktivsten Papieren im Dow. Der weltgrösste Sportartikelkonzern will sich angesichts des andauernden Krieges gegen die Ukraine komplett aus Russland zurückziehen. Nike hatte seine Geschäfte in Russland - wie viele andere westliche Unternehmen - bereits nach dem Einmarsch in die Ukraine deutlich eingeschränkt.

Die kriselnde E-Zigarettenfirma Juul darf ihre Produkte auf dem US-Heimatmarkt nicht mehr anbieten. Die Gesundheitsbehörde FDA erliess am Donnerstag ein Verkaufsverbot mit der Begründung, dass Juuls Produkte ein zu grosses Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellten. Eine E-Zigaretten-Epidemie unter US-Jugendlichen brachte die FDA unter Handlungsdruck.

Entsprechende Pressemeldungen hatten bereits am Vortag die Aktien des US-Tabakkonzerns Altria um mehr als 9 Prozent einbrechen lassen. Der Marlboro-Hersteller war im Dezember 2018 für 12,8 Milliarden Dollar mit 35 Prozent bei Juul eingestiegen. Inzwischen hat Altria die Beteiligung fast komplett abgeschrieben. Zuletzt stand sie noch mit einem Wert von 1,6 Milliarden Dollar in der Bilanz. Am Donnerstag stiegen die Altria-Titel um 2,4 Prozent.

Gefragt waren auch Waffenfirmen. Die Aktien der Hersteller Smith & Wesson und Sturm Ruger stiegen um bis zu knapp zehn Prozent. Der Munitionsanbieter Ammo und der Waffenhändler Vista legen 4,3 beziehungsweise drei Prozent zu. Der Oberste Gerichtshof der USA brachte ein Gesetz des Bundesstaates New York zu Fall, dass das verdeckte Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit einschränkt.

