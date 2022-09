15:00

Rund eine dreiviertel Stunde nach Bekanntgabe des EZB-Zinsschrittes kommt doch etwas Bewegung in die Märkte. Der SMI fällt 0,5 Prozent. Der Franken legt gegen Euro 0,5 Prozent zu und steigt auf 97,25 Rappen.

+++

14:30

Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag, den sogenannten Hauptrefinanzierungssatz um einen Dreiviertel-Prozentpunkt auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Eine so starke Anhebung hat es seit Einführung des Euro-Bargelds noch nie gegeben. Dass der Entscheid so erwartet worden war, zeigt die Reaktion an den Märkten. Der Swiss Market Index ist nach dem Entscheid kaum verändert und steht bei 10'803 Punkten. Ebensowenig zeigt sich beim Kurs Euro/Franken eine Regung. Das Währungspaar steht bei 97,44 Rappen pro Euro.

Europas Banken liegen dagegen in der Gunst der Anleger nach dem wie erwartet ausgefallenen XXL-Zinsschritt der EZB weit vorne. Der europäische Sektorindex weitet seine Gewinne auf ein Plus von 1,3 Prozent aus. Die Aktien von UBS und Credit Suisse liegen rund 1 Prozent im Plus.

+++

13:15

Die Futures auf dem Dow Jones und Nasdaq steigen je 0,1 Prozent, was auf eine etwas höhere Börseneröffnung in den USA schliessen lässt.

Der Swiss Market Index legt wieder etwas zu und steht 0,35 Prozent höher.

+++

12:30

Der Euro ist vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Parität zum US-Dollar gestiegen. Am Donnerstagmittag kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0017 Dollar und steht damit auf den höchsten Stand seit Freitag.

Zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro derweil leicht ab. Aktuell kostet der Euro 0,9744 Franken nach 0,9763 am Morgen. Auch der Dollar hat gegenüber dem Franken an Wert verloren. Aktuell notiert das Währungspaar USD/CHF bei 0,9733 nach 0,9768 im Frühhandel.

+++

11:50

Der SMI notiert nach einem Tageshoch im frühen Handel auf 10'868 Punkten noch um 0,10 Prozent höher auf 10'815,56 Punkten. Schlechteste Aktie ist Logitech mit einem Minus von 1,7 Prozent.

Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) um 14.15 Uhr und der darauf folgenden Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde halten sich die Anleger laut Händlern zurück. Das Geschäft verlaufe ruhig und die Umsätze seien moderat. Mangels Anschlusskäufen hätten die frühen Kursgewinne daher auch nicht ganz gehalten werden können. Mit dem Zinsbeschluss der EZB würden die Karten dann aber neu gemischt. Händler erwarten eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte. Damit könnte die EZB ein wenig des verlorenen Vertrauens wieder zurückgewinnen, denn dies würde zeigen, dass sie den Kampf gegen die Inflation ernst nehme, sagt ein Händler.

Die Stimmung habe sich insgesamt etwas aufgehellt, sagt ein Händler und verweist in die USA, wo die Kurse am Vortag dank sinkender Ölpreise und nachlassender Anleiherenditen gestiegen waren. Zudem war der Konjunkturbericht der US-Notenbank weniger "bullish" als erwartet ausgefallen. Dies zusammen habe die zuletzt dominanten Inflationssorgen etwas gedämpft. Neben der Lagarde-Rede warteten die Marktteilnehmer auch auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der kurz nach 15.00 (MESZ) an einer Konferenz der US-Denkfabrik Cato Institute auftreten wird. Zudem werden Konjunkturzahlen, darunter der wöchentliche Bericht vom US-Arbeitsmarkt, veröffentlicht.

Angeführt werden die Gewinner von Temenos (+1,5%). Die Aktie der Softwareschmiede ist immer wieder Gegenstand von Übernahmegerüchten. Zudem gehört sie zu den Technologietiteln, die am Vortag an der Wall Street gefragt waren. Dahinter folgen die Versicherer Swiss Re (+1,3%) und mit etwas Abstand auch die Branchenachbarn Swiss Life (+0,4%) und Zurich (+0,34%). Der Rückversicherer will wegen der zunehmenden Naturkatastrophen die Versicherungsprämien erhöhen.

Gegen den positiven Branchentrend stehen Helvetia (-2,2%) nach den Halbjahreszahlen unter Druck. Der Versicherer hat einen Gewinnrückgang verbucht. Geschuldet ist dies vor allem Einbussen im Anlagegeschäft. Dagegen hat sich die Gruppe operativ verbessert. Das Unternehmen sieht sich aber dank des operativen Geschäfts und der robusten Kapitalausstattung gut aufgestellt, um das Dividendenversprechen zu erfüllen. Gefragt sind auch die Banken UBS (+1,3%) , CS (+1,0%) und Julius Bär (+0,6%).

Roche (+0,8% auf 326,05 Fr.) profitieren davon, dass Jefferies den Pharmatitel auf "Buy" von "Hold" und das Kursziel auf 375 von 355 Franken erhöht hat. Novartis (+0,01%) hinken hinterher. Nestlé (-0,6%), ein weiteres defensives Schwergewicht, gibt gar nach. Bei Wachstumswerten wie Alcon (+0,1%) und zyklischen Papiere wie Adecco, ABB (+0,4%) und Sika (+0,3%) gibt es moderate Gewinne.

Die stärksten Kurseinbussen weisen die Aktien des Computerzubehörherstellers Logitech (-1,6%) und des Luxusgüterherstellers Richemont (-1,3%) auf. Die Titel des Uhrenkonzerns Swatch (-0,7%) stehen ebenfalls im Angebot. Nennenswert tiefere Kurse sehen noch Straumann und Sonova (je -1,0%) sowie Givaudan (-1,2%) auf.

Auf den hinteren Rängen rutschen Basilea (-0,8%) nach anfänglichen Gewinnen ins Minus. Die Biotechfirma verkauft eines ihrer Onkologie-Programme an Nodus Oncology und erhält dafür zunächst eine Vorauszahlung von 1 Million Franken. Basilea hat aber Anspruch auf mögliche weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 241 Millionen. Bei den Aktien Clariant (-2,1%) erklärt sich das Minus mit einer am Berichtstag fälligen Nennwertreduktion.

+++

Tech-Konzern - Apples grosse iPhone-14-Überraschung: Der Preis bleibt unverändert - trotz hoher Inflation https://t.co/bBkOwna3Xh pic.twitter.com/JpOizPd7r4 — cash (@cashch) September 8, 2022

+++

11:10

Die Aktien des italienischen Fussball-Clubs Juventus Turin fallen an der Mailänder Börse in der Spitze um mehr als fünf Prozent auf 0,328 Euro. Aus den Halbjahresergebnissen des Mehrheitsaktionärs Exor ist herauszulesen, dass der Verein einen Verlust von rund 250 Millionen Euro für das Geschäftsjahr melden könnte. Nach einem Kaufrausch im Sommer, um sein Team zu verjüngen, hatte Juventus zu Beginn seiner Saison 2022/23 mit nur zwei Siegen in den ersten fünf Spielen der Serie A und einer Niederlage gegen PSG beim Auftakt der Champions League zu kämpfen.

+++

10:20

Die Billigmodemarke Primark dürfte im kommenden Jahr auf den Gewinn ihres Mutterkonzerns Associated British Foods drücken. Steigende Energiekosten und die Entscheidung, weitere Preiserhöhungen zu begrenzen, würden die Modekette und deren Gewinnmargen belasten, teilte ABF am Donnerstag mit. Die Aktien des in London gelisteten Unternehmens rutschten um gut acht Prozent ab.

+++

10:10

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Richemont: Bernstein senkt auf Market Perform

Dormakaba: Stifel senkt auf 410 (500) Fr. - Hold

U-blox: Kepler Cheuvreux erhöht auf 160 (130) Fr. - Buy

SFS: Berenberg senkt auf 75 (77) Fr. - Sell

$Polypeptide: MS senkt auf Equal Weight (Overweight) - Ziel 50 (85) Fr.

+++

10:00

Die Gewinne des SMI bröckeln ab. Der Leitinex steht noch 0,1 Prozent im Plus. Die Aktien von Richemont verlieren über 1 Prozent nach einer Rating-Senkung durch Bernstein.

+++

09:15

Nach der ersten Handelsviertelstunde notiert der SMI um 0,41 Prozent bei 10'850 Punkten höher. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) um 14.15 Uhr und der darauf folgenden Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde dürften sich die Aktivitäten allerdings in Grenzen halten, heisst es am Markt. Von der EZB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen eine Zinserhöhung um 0,75 Prozent. Dies wäre die stärkste Leitzinsanhebung seit der Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Experten verweisen auf die extrem hohe Inflation.

Bis dahin dürfte die Entwicklung der US-Börsen am Vortag für ein besseres Marktsentiment sorgen, heisst es am Markt. Dort hatten deutlich sinkende Ölpreise die zuletzt dominanten Inflationssorgen in den Hintergrund rücken lassen. Zudem dämpfte der Konjunkturbericht der US-Notenbank die Erwartungen sehr starker Zinsanstiege etwas. Dies wurde mit Erleichterung angenommen und führte insgesamt zu einer Erholung an den Anleihemärkten. Im Gegenzug sank die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder unter die Marke von 3,30 auf 3,28 Prozent.

An der Spitze des SMI stehen Sika (+1,2 Prozent), Holcim (+1 Prozent) und Partners Group (+1,1 Prozent). Roche notieren 0,9 Prozent höher mit 326,25 Franken. Dies wird am Markt damit begründet, dass Jefferies den Pharmatitel auf "Buy" von "Hold" und das Kursziel auf 375 von 355 Franken erhöht hat. Dagegen hat Morgan Stanley das Preisziel für Roche aber auf 350 von 370 Franken gesenkt.

Die Aktien von Helvetia steigen um 0,2 Prozent. Der Versicherer hat in der ersten Jahreshälfte 2022 einen Gewinnrückgang verbucht. Geschuldet ist dies vor allem Einbussen im Anlagegeschäft. Dagegen hat sich die Gruppe operativ verbessert.

+++

09:05

Der SMI startet im Plus. Nach dem Beginn des Handels notiert der Index um 0,42 Prozent höher.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht bei Julius Bär vorbörslich 0,46 Prozent höher. Alles 20 SMI-Aktien notieren fester, angeführt vom Roche-Genussschein (1 Prozent). Am breiten Markt fallen Ams, Basilea und Ypsomed mit Kurssteigerungen von je 1,6 Prozent auf.

Eine Rekord-Anhebung des Schlüsselsatzes durch die EZB um 0,75 Prozentpunkte am Donnerstag gilt an der Börse als so gut wie sicher. "Die Situation, in der sich die EZB befindet, ist zunehmend heikel", sagte Gergely Majoros, Anlage-Experte des Vermögensverwalters Carmignac. "Sie muss sich mit der Inflation in einem Umfeld befassen, in dem ein hohes Rezessionsrisiko in der Eurozone besteht." Um die galoppierende Inflation in den Griff zu bekommen werde sie voraussichtlich in den weiteren Sitzungen bis zum Jahresende die Zinsen um jeweils 0,75 Prozentpunkte anheben.

+++

06:15

Der Swiss Market Index steht bei der IG Bank vorbörslich unverändert bei 10'825 Punkten.

Die US-Vorgaben sind zwar positiv. Die Anleger in New York fassten am Mittwoch im späten Handel zunehmend Mut. Für Erleichterung sorgte, dass der jüngste Renditeanstieg am Anleihenmarkt eine Pause einlegte. Die wieder deutlich gesunkenen Ölpreise liessen die zuletzt dominanten Inflationssorgen in den Hintergrund rücken. Und der Konjunkturbericht der US-Notenbank dämpfte die Erwartungen sehr starker Zinsanstiege etwas.

Am Donnerstag richtet sich der Blick nun nach Frankfurt. Im Euroraum steht die nächste Zinserhöhung an. Ökonomen rechnen fest damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der rekordhohen Inflation ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Die Notenbank hatte eine Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Allerdings mehrten sich zuletzt auch in den Reihen der Euro-Währungshüter Forderungen nach einer noch kräftigeren Zinserhöhung. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden um 14:15 Uhr bekannt gegeben.

+++

LATEST: Oil drops below $85 for the first time since January https://t.co/RrqR62kyDq pic.twitter.com/Z6EwtFJr2u — Bloomberg Markets (@markets) September 7, 2022

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt nach verhaltenem Start 2,1 Prozent höher bei 27'992 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2 Prozent und lag bei 1953 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Die asiatischen Aktien legen damit am Donnerstag vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf breiter Linie zu. Die Kauflaune der Anleger wird allerdings von der Verunsicherung über die langfristigen Auswirkungen der chinesischen Null-Corona-Politik gedämpft.

"Heute geht es in Asien vor allem darum, ob sich die Null-Corona-Politik weiterhin auf die chinesische Wirtschaft auswirkt, was sich natürlich auch auf die Importe durchschlagen wird", sagte Gary Ng, Senior Economist bei Natixis in Hongkong. Von der Powell-Rede im Laufe des Tages erhoffen sich die Börsianer Anzeichen für ein Nachlassen der restriktiven Haltung der Zentralbank bei der Inflationsbekämpfung. "Ich denke, Powell wird signalisieren, dass die Entscheidung für September noch nicht gefallen ist, die Fed wird weiter auf die Wirtschaftsdaten schauen", schrieb Jan Nevruzi, Analyst bei NatWest Markets.

#5things: Chengdu extends lockdown. Biden aide calls China invasion of Taiwan "distinct threat." Michael Burry predicts more gloom. Here's what you need to know today https://t.co/JXHzjm2jc0 — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2022

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 144,19 Yen und stagnierte bei 6,9677 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9778 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 0,9981 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9761 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,1496 Dollar.

+++

04:00

Die Aktie des Videospiele-Händlers GameStop springt im nachbörslichen US-Handel 13 Prozent in die Höhe. Börsianer verweisen auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit der Kryptobörse FTX US sowie besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen. Im zweiten Quartal verbuchte das US-Unternehmen einen Verlust von 35 Cent je Aktie auf bereinigter Basis. Analysten hatten mit einem Minus von 38 Cent pro Anteilsschein gerechnet. GameStop gehört zu den sogenannten "Meme-Aktien", zu deren Kauf sich Kleinanleger in einschlägigen Internet-Foren etwa auf Reddit gegenseitig aufrufen. Dies hat in der Vergangenheit Hedgefonds in Mitleidenschaft gezogen, die über Leerverkäufe auf einen Kursverfall spekuliert hatten.

+++

02:00

Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch 1,4 Prozent höher auf 31.581 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 11.791 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,8 Prozent auf 3979 Punkte zu. In den vorangegangenen Wochen hatten sie insgesamt rund zehn Prozent verloren.

Bei den Unternehmen rückte Apple ins Rampenlicht. Der Elektronik-Konzern stellte unter anderem sein neues iPhone 14 vor. "Die große Frage ist aber, wie viele Käufer es finden wird", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Schliesslich hat jeder mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen." Apple-Aktien legten 0,9 Prozent zu.

Beherzt griffen Investoren bei den Titeln von Coupa zu. Sie stiegen knapp 18 Prozent, so stark wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Die Quartalsergebnisse des Anbieters von Firmensoftware hätten durch die Bank über den Erwartungen gelegen, lobte Analyst Matt VanVliet vom Brokerhaus BTIG.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)