10:50

Die Aktie der Handyladenkette Mobilezone steigt weitere 2 Prozent auf 16,80 Franken. Damit notiert der Titel beinahe auf dem Stand von 2015. Der Chef von Mobilezone, Markus Bernhard, zeigte sich am 11. März sehr zufrieden mit dem Jahresstart. Nach dem jüngsten Aktienrückkauf der Firma sei diese Form der Kapitalrückführung an die Aktionäre auch zukünftig ein mögliches Thema für Mobilezone, führt Bernhard weiter aus. Auch sei Mobilezone grundsätzlich möglichen Zukäufen gegenüber offen. "Allerdings war bislang nichts Passendes dabei." Weitere Veräusserungen von Unternehmensgesellschaften seien indes nicht geplant.

10:15

Die Digitalwährung Bitcoin ist wieder gestiegen und hat am Dienstag den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. In der Spitze stieg der Kurs der ältesten und nach Marktwert grössten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitfinex auf rund 43'300 US-Dollar.

10:05

Die Aktien von Sika fallen 0,4 Prozet auf 307 Franken. Die Bank of America erhöhte das Kursziel auf 320 von 300 Franken. Die Einstufung belässt die BAnk allerdings weiterhin auf "Neutral".

10:00

Die Aussicht auf schneller steigende US-Zinsen treibt Anleger aus Anleihen aus dem Euroraum. Dies hievt die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf 0,51 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Ihre italienischen Pendants rentieren mit 2,05 Prozent und damit so hoch wie seit April 2020 nicht mehr.

US-Notenbank-Chef Jerome Powell befeuerte zuvor die Wetten auf zügige Zinserhöhungen und löste damit einen Ausverkauf bei US-Anleihen aus. Im Gegenzug kletterte die Rendite der zehnjährigen Titel bis auf 2,352 Prozent.

09:10

Der Swiss Market Index fällt nach Handelseröffnung 0,23 Prozent. Die schwächsten Aktien sind Geberit und Roche mit einem Minus von je 0,8 Prozent.

Partners Group legen 1,4 Prozent zu Der Vermögensverwalter hat ein absolutes Rekordjahr hinter sich. Für das laufende Jahr ist der Geschäftsgang allerdings unter anderem wegen des Kriegs in der Ukraine ungewiss. In einem ersten Kommentar verweisen auch die Baader-Helvea-Experten auf die Aussagen zum Ausblick.

Nach den Kursgewinnen vom Vortag legen CS (plus 0,4 Prozent) und die UBS (plus 1 Prozent) weiter zu. Die Finanzwerte steigen wegen der Aussicht auf steigende Zinsen.

Im breiten Markt fallen Ypsomed mit einem Kursplus von 1,2 Prozent auf. Das Medizinaltechnikunternehmen arbeitet künftig mit der auf digitale Gesundheitslösungen spezialisierten CamDiab aus Grossbritannien zusammen. In der Partnerschaft gehe es um eine App zum Steuern der Insulinabgabe.

Während die Wall Street am Montag ebenfalls nach einem nicht ganz eindeutigen Lauf etwas tiefer schloss, verbuchten die Märkte in Asien überwiegend Gewinne. Der Markt werde vom Ukraine-Krieg und den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beeinflusst, heisst es einstimmig im Handel.

So haben die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine bisher keine Fortschritte gebracht und die Ukraine weigert sich, die Hafenstadt Mariupol an die russischen Streitkräfte zu übergeben. Investoren beobachten zudem die Omikron-Subvariable, die sich über Europa ausbreitet, sowie einen der schlimmsten Covid-19-Ausbrüche in China seit 2020. Darüber hinaus machte Powell am Montagabend deutlich, "notwendige Schritte" zur Eindämmung der Inflation zu unternehmen, dies weniger als eine Woche nachdem die Notenbank die Zinsen zum ersten Mal seit 2018 angehoben hatte. Powell sagte: "Die Inflation ist viel zu hoch" und fügte hinzu, dass die Zinsen bei Bedarf stärker als die zuvor genehmigten 25 Basispunkte steigen könnten. Powells Botschaft hätte nicht klarer sein können, kommentiert ein Stratege.

08:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Bystronic: Research Partners senkt auf 1000 (1200) Fr. - Halten

Zurich Insurance: Credit Suisse erhöht auf 480 (445) Fr. - Outperform

Sika: Bank of America erhöht auf 320 (300) Fr. - Neutral

Richemont: Goldman Sachs senkt auf 150 (167) Fr. - Buy

Holcim: Julius Bär senkt auf 52 (55) Fr. - Hold

Interroll: Credit Suisse senkt auf 3356 (3760) Fr. - Neutral

Swatch: Goldman Sachs senkt auf 350 (430) Fr. - Buy

Tecan: Berenberg senkt auf 467 (551) Fr. - Buy

Huber+Suhner: Mirabaud Securities erhöht auf 100 (95) Fr. - Buy

Burckhardt: Vontobel erhöht auf 395 (385) Fr. - Hold

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,12 Prozent tiefer geschätzt. Bloss die Aktie von Partners Group (plus 2,3 Prozent) notiert nach Vorlage der Jahreszahlen positiv. Am breiten Markt fallen Ypsomed mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent auf.

"Die Hoffnungen auf weitere Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben sich bislang nicht erfüllt", konstatierte Timo Emden von Emden Research. Im Fokus der Anleger stehen weiterhin die Lage in der Ukraine und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung.

Verdauen müssen Investoren zudem Äusserungen vom Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, der am Vorabend betonte, im Kampf gegen die hochschiessende Inflation zügig gegensteuern zu wollen. Bei Bedarf könnte die Fed sogar zu aggressiveren Zinserhöhungen als üblich greifen, sagte Powell am Montag in einer Rede für eine Veranstaltung der Association for Business Economics (NABE). Die Notenbank hatte erst in der vergangenen Woche die Zinswende vollzogen und den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Punkt auf die neue Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben.

Einblick in die Bücher gewährt am Abend das Softwarehaus Adobe.

07:15

Die Furcht vor Ausfällen treibt die Ölpreise immer weiter in die Höhe. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um bis zu 3,3 Prozent auf 119,48 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Rohöl WTI steigt um 2,6 Prozent auf 115,01 Dollar pro Barrel. Überlegungen der EU zu einem Embargo russischen Öls haben die Energiepreise am Vortag bereits mehr als sieben Prozent steigen lassen. "Es scheint, dass die Energiehändler immer stärker davon ausgehen, dass Versorgungsengpässe vor der Tür stehen", sagt Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,19 Prozent tiefer geschätzt.

06:00

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent, angeführt von Gewinnen im australischen Bergbau- und Bankenindex, der ein Zweimonatshoch erreichte. Der japanische Nikkei stieg um 1,7 Prozent auf 27'276 Punkte. Der chinesische Blue-Chip-Index eröffnete 0,2 Prozent niedriger, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,7 Prozent stieg.

Die asiatischen Börsen starteten nach Gewinnen bei Banken, Energie- und Bergbau-Aktien mit einem Plus in den Handelstag. Eingepreist waren darin Erwartungen, die US-Notenbank Fed werde womöglich den Leitzins schneller als erwartet anheben und der Krieg in der Ukraine mit seinen weltweiten Auswirkungen auf die Energieversorgung.

Anleger hätten sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Zentralbanken der Industrieländer ihre Geldpolitik normalisieren würden, sagte der Asien-Pazifik-Aktienspezialist Manishi Raychaudhuri bei BNP Paribas. Die US-Notenbank wird nach Angaben von Fed-Chef Jerome Powell zügig gegen die hochschiessende Inflation gegensteuern.

Surging gas prices are no secret. But rising oil costs are hitting consumers in many other ways too https://t.co/RKpcDDlQXX — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2022

05:45

Der Schweizer Franken notiert kaum verändert bei 1,0285 zum Euro. Zum Dollar fällt die Schweizer Währung 0,3 Prozent auf 93,63 Rappen.

02:00

Der Dow Jones verlor am Montag 0,6 Prozent auf 34'553 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 13'838 Stellen nach und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4461 Zählern.

Die festgefahrene Lage im Ukraine-Krieg hat die US-Anleger zum Wochenauftakt vorsichtiger werden lassen. Zudem heizte US-Notenbankchef Jerome Powell Spekulationen auf aggressivere Zinserhöhungen an und setzte die Kurse damit zusätzlich unter Druck.

"Der Markt verdaut die Effekte der strafferen Bedingungen am Finanzmarkt, der höheren Ölpreise und der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit mit Blick auf das Wachstum in den USA", sagte Erin Browne, Portfoliomanagerin bei der Investmentgesellschaft Pimco.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Preissteigerungen müsse die US-Notenbank "zügig" handeln, um die zu hohe Inflation einzudämmen, sagte Fed-Chef Powell noch im Handelsverlauf. Die Fed könne bei Bedarf die Zinssätze stärker als üblich anheben, um dies zu erreichen. Vergangene Woche hatte die Fed wie erwartet die Zinswende eingeleitet und den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation um einen Viertel Punkt auf die neue Zielspanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben.

"Ich bin etwas überrascht, weil die Pressekonferenz der Fed erst ein paar Börsensitzungen zurückliegt. Es scheint, als sei er ein wenig aggressiver geworden", sagte Kevin Flanagan, Experte für festverzinsliche Wertpapiere bei WisdomTree mit Blick auf Powells Äußerungen. "Die Fed versucht, den Markt darauf vorzubereiten, dass alles möglich ist und dass es bei jeder anstehenden Sitzung 25 oder 50 Basispunkte sein könnten." Vor dem Hintergrund zog die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe an. Die Rendite der zweijährigen Anleihen kletterte zum ersten Mal seit Mai 2019 über zwei Prozent.

Bei den Einzelwerten machte der Absturz einer Passagiermaschine der China Eastern Airlines vom Typ 737-800 dem US-Hersteller Boeing zu schaffen. Die Aktien des Airbus-Rivalen gaben 3,6 Prozent nach. Dagegen waren Rüstungsfirmen erneut gefragt. Lockheed Martin zogen 3,2 Prozent an, Northrop Grumman knapp 4,4 Prozent.

Unterdessen steuerte die Investmentfirma Berkshire Hathaway von Warren Buffett mit einem Kursplus von zwischenzeitlich 2,6 Prozent ein Rekordhoch an und schlossen 2,3 Prozent höher. Für Rückenwind sorgten Buffetts Pläne, die US-Versicherungsholding Alleghany für 11,6 Milliarden Dollar zu übernehmen.

