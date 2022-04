06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,37 Prozent höher. Am Freitag hatte der Schweizer Aktienmarkt mit einem Plus von 0,14 Prozent leicht zugelegt und damit auch die Woche mit einem kleinen Gewinn von 0,5 Prozent beendet.

+++

06:00

Die Aktienmärkte in Asien eröffneten am Montag verhalten. Die Anleger reagierten auf die Ankündigung möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs. Die Anleihemärkte loteten das Risiko einer harten Landung der US-Wirtschaft aus. Die Ölpreise gaben nach. Die Börse in China war wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27.689 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1946 Punkten.

#5things: China says it’s found a new Covid variant. Reports of war crimes spur calls for tougher Russia sanctions. Political chaos erupts in Pakistan.

Here's what you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/FysdDI1n8l

— Bloomberg Next China (@next_china) April 4, 2022