07:10

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Zurich Insurance: Julius Bär erhöht auf 450 (440) Fr. - Hold

PSP Swiss Property: JPMorgan senkt auf 120 (140) Fr. - Neutral

Baloise: Julius Bär senkt auf 150 (155) Fr. - Hold

Helvetia: Julius Bär senkt auf 130 (135) Fr. - Buy

Swisscom: Barclays senkt auf 475 (485) Fr. - Underweight

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,44 Prozent tiefer eingeschätzt.

An den US-Börsen haben die Indizes am Vorabend wieder klar im Minus geschlossen, wobei sie die Verluste im späten Handel noch ausgeweitet haben (siehe Bericht weiter unten). Die wirtschaftlichen Daten deuteten weiterhin darauf hin, dass die US-Notenbank Fed einen aggressiven Zinserhöhungs-Kurs fahren werde, um die Inflation in den Griff zu bekommen, hiess es im Markt. Derweil kletterten die Anleihenrenditen in den USA weiter an.

Am Freitag könnte zusätzlich auch der sogenannte Hexensabbat für grösseren Schwankungen der Einzeltitel nach oben wie nach unten sorgen. Am grossen Verfallstag verfallen Futures und Optionen auf Indizes wie auch Optionen auf einzelne Aktien. Die Aktienkurse zeigen sich dabei oft volatiler als gewöhnlich, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 27'583 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1938 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Freitag schwächer, weil sich die Anleger in der kommenden Woche auf eine Zinserhöhung in den USA einstellen und die Sorge vor einer weltweiten Rezession nach den Warnungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zunehmen.

"Aktien und andere risikoempfindliche Märkte haben zu kämpfen, da deutlich wird, dass der Inflationsdruck in den USA fest verankert ist und die Risiken für den Leitzins eher nach oben gerichtet sind", so die Ökonomen der ANZ am Freitag.

Jerome Powell may do whatever it takes to tame inflation in America.

But the rest of the world will have to pay for it, says @marcusashworth https://t.co/fYgkjlC0Al via @opinion

— Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2022