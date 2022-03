07:15

Die Furcht vor Ausfällen treibt die Ölpreise immer weiter in die Höhe. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um bis zu 3,3 Prozent auf 119,48 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Rohöl WTI steigt um 2,6 Prozent auf 115,01 Dollar pro Barrel. Überlegungen der EU zu einem Embargo russischen Öls haben die Energiepreise am Vortag bereits mehr als sieben Prozent steigen lassen. "Es scheint, dass die Energiehändler immer stärker davon ausgehen, dass Versorgungsengpässe vor der Tür stehen", sagt Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,19 Prozent tiefer geschätzt.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent, angeführt von Gewinnen im australischen Bergbau- und Bankenindex, der ein Zweimonatshoch erreichte. Der japanische Nikkei stieg um 1,7 Prozent auf 27'276 Punkte. Der chinesische Blue-Chip-Index eröffnete 0,2 Prozent niedriger, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,7 Prozent stieg.

Die asiatischen Börsen starteten nach Gewinnen bei Banken, Energie- und Bergbau-Aktien mit einem Plus in den Handelstag. Eingepreist waren darin Erwartungen, die US-Notenbank Fed werde womöglich den Leitzins schneller als erwartet anheben und der Krieg in der Ukraine mit seinen weltweiten Auswirkungen auf die Energieversorgung.

Anleger hätten sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Zentralbanken der Industrieländer ihre Geldpolitik normalisieren würden, sagte der Asien-Pazifik-Aktienspezialist Manishi Raychaudhuri bei BNP Paribas. Die US-Notenbank wird nach Angaben von Fed-Chef Jerome Powell zügig gegen die hochschiessende Inflation gegensteuern.

