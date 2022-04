06:15

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,32 Prozent tiefer eingeschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 26'786 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1885 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2,6 Prozent.

Die asiatischen Aktien gaben damit am Montagmorgen im Vorfeld einer Woche mit Zentralbanksitzungen und US-Inflationsdaten nach. Die Anleger sorgten sich zudem über die verschärften Corona-Massnahmen in China, die die Wirtschaft des Landes bremsen.

