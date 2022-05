10:30

Berenberg senkte im Rahmen einer Branchenstudie das Kursziel für Schindler auf 195 von 240 Franken (aktuell: 183,40 Franken). Die Einstufung lautet weiterhin "Hold". Schwache Marktbedingungen, operative Probleme und unsichere Branchenaussichten bedeuteten eine Menge Arbeit für den zurückgekehrten CEO Silvio Napoli, schreibt zuständige Analyst. Angesichts weiterer Veränderungen in der Führungsetage sowie der Neuausrichtung zahlreicher strategischer Belange geht er davon aus, dass die kommenden Quartale noch herausfordernder für den Lift- und Rolltreppenbauer würden, so der Analyst weiter. Grundsätzlich sehe er aber keinen Grund, warum sich das Margen-Profil von Schindler nicht demjenigen der Konkurrenz annähern sollte, nur brauche dies seine Zeit. Spungin erwartet denn auch, dass der Aktienkurs im Vergleich zur Konkurrenz noch ein ganze Weile schwächer abschneiden wird.

10:15

Die US-Futures signalisieren erneut tiefere US-Börsen für heute Nachmittag. Die terminkontrakte auf dem Dow Jones fallen 0,2 Prozent, diejenigen auf dem Nasdaq 0,4 Prozent.

09:30

Weitere neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swiss Re: Berenberg senkt auf 99 (103) Fr. - Hold

Adecco: Citigroup senkt auf 60 (72) Fr. - Buy

Adecco: Vontobel senkt auf 43 (49) Fr. - Hold

Novartis: Morgan Stanley erhöht auf 94 (90) Fr. - Equal Weight

Landis+Gyr: Vontobel senkt auf 61 (68) Fr. - Hold

09:10

Der Swiss Market Index steht nach Handelseröffnung 0,2 Prozet tiefer. Verglichen mit dem deutlichen Ausverkauf an der Wall Street fallen die hiesigen Verluste damit moderat aus. "Es ist nicht sofort ersichtlich, was der Auslöser für die gestrige Kehrtwende an den Märkten war, aber die Verluste schienen im Verlauf an Zugkraft zu gewinnen", fasst ein Händler zusammen. Auf Wochensicht resultiert bislang ein SMI-Minus 2,1 Prozent.

In den USA stehen die monatlichen Arbeitsmarktdaten auf dem Programm. Während Analysten einen "robusten Job Report" erwarten, rückt angesichts der Inflationsängste die Lohnentwicklung zunehmend in den Fokus.

Die Aktie von Richemont verzeichnet im SMI mit 1,4 Prozent das deutlichste Minus. Novartis steigen 0,2 Prozent. Morgan Stanley erhöhte das Kursziel auf 94 von 90 Franken. Der Konzern teilte am Vorabend mit, die Produktion der Krebsmedikamente Lutathera und Pluvicto in zwei Werken vorübergehend eingestellt zu haben. Die Massnahme wurde aus Vorsicht ergriffen, da mögliche Qualitätsmängel festgestellt wurden.

Mit einem Minus von 3 Prozent werden die Aktien vom Personaldienstleister Adecco tiefer als die restlichen Papiere gestellt. Damit zeichnet sich eine Fortsetzung der Kursschwäche vom Vortag (-5,8%) ab. Nach den enttäuscht aufgenommenen Zahlen haben sich nun auch die ersten Analysten mit Kurszielsenkungen vorsichtiger zu dem Titel geäussert.

Landis+Gyr fallen 5 Prozent. Vontobel senkte das Kursziel für Landis+Gyr auf 61 von 68 Franken.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär 0,1 Prozent tiefer geschätzt. Alle 20 Aktien notieren leicht im Minus, am deutlichsten ABB mit 0,14 Prozent. Am breiten Markt fallen Adecc nach einer Kurszielsenkung um 0,4 Prozent.

Die Angst der Anleger vor grösseren Zinsschritten der US-Notenbank Fed war am Donnerstag schnell wieder an die Börsen zurückgekehrt und hatte vor allem an der Wall Street für einen Ausverkauf gesorgt. Zum Wochenschluss steht die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt im Rampenlicht, die Auskunft über die Gesundheit der weltgrössten Volkswirtschaft geben und weitere Rückschlüsse auf die US-Geldpolitik zulassen dürfte. Experten erwarten für April den Aufbau von 391'000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach einem Plus von 431'000 Jobs im Vormonat.

07:55

Die Ölpreise sind am Freitagmorgen von hohem Niveau aus leicht gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,23 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 108,58 Dollar.

Seit dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Embargo auf russisches Rohöl haben die Erdölpreise spürbar zugelegt. Schon davor waren sie aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine deutlich geklettert. Seit Jahresbeginn sind die Preise um gut 40 Prozent gestiegen.

07:50

Der jüngste Ausverkauf bei Bitcoin ist vorerst gestoppt. Am Freitag notiert die älteste und bekannteste Kryptowährung kaum verändert bei 36'448 Dollar. Am Donnerstagabend war sie in der Spitze um mehr als zehn Prozent gefallen. Für die Cyber-Devise Ethereum geht es auch zum Wochenschluss bergab, sie verliert 0,4 Prozent auf 2745 Dollar.

"Die Anleger befinden sich im Klammergriff der Zinssorgen", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. "Sie rechnen offensichtlich weiterhin mit strafferen Zinserhöhungen." Und riskantere Anlagen leideten darunter besonders. Fed-Chef Jerome Powell hatte nach der Zinserhöhung um 50 Basispunkte weitere Anhebungen im gröseren Stil von 75 Basispunkten am Mittwoch vorerst ausgeschlossen. Dennoch flackerte die Angst der Anleger vor einer aggressiven Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation schnell wieder auf.

07:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Gurit: UBS erhöht auf Neutral (Sell) - Ziel 130 (145) Fr.

Adecco: JPMorgan senkt auf 35 (38) Fr. - Underweight

Landis+Gyr: Credit Suisse nimmt mit Neutral - Ziel 53 Fr. wieder auf

Implenia: Credit Suisse senkt auf 26 (27) Fr. - Neutral

Schindler: Berenberg senkt auf 195 (240) Fr. - Hold

06:10

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,21 Prozent tiefer geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4Prozent höher bei 26'931 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1909 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2 Prozent.

Anleger zeigten sich besorgt, dass steigende Zinssätze das weltweite Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. "Das Risiko eines politischen Fehlers ist nach wie vor hoch, entweder weil die US-Notenbank die Zinsen nicht schnell genug anhebt, um die Inflation zu bekämpfen, oder weil sie zu aggressiv vorgeht, was den aktuellen Konjunkturzyklus beenden könnte", sagte David Chao, Global Market Stratege bei Invesco.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 130,54 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,6703 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9864 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0528 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0387 Franken an.

02:00

Die Angst der Anleger vor immer grösseren Zinsanhebungen der US-Notenbank ist am Donnerstag wie ein Bumerang an die US-Börsen zurückgekehrt und hat die Wall Street auf Talfahrt geschickt. Der Dow-Jones-Index verlor mehr als 1000 Punkte oder 3,1 Prozent auf 32'997 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 3,6 Prozent auf 4146 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rauschte fünf Prozent auf 12'317 Punkte in die Tiefe und verzeichnete damit den grössten prozentualen Verlust an einem Börsentag seit dem 11. Juni 2020. CNBC schrieb von "Anzeichen von Panikverkäufen".

Am Mittwoch hatten die Börsen noch mehr als drei Prozent gewonnen, nachdem die Notenbank die Zinsen erwartungsgemäß um 50 Basispunkte angehoben hatte. Fed-Chef Jerome Powell schloss eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte in einer bevorstehenden Sitzung ausdrücklich aus.

"Ich würde sagen, dass die Märkte der Fed ihre Zurückhaltung nicht abkaufen", sagte Callie Cox, US-Investmentanalystin beim Broker eToro. Einige Fed-Mitglieder hätten bereits darauf gepocht, dass die Zinsen schneller steigen müssten und das sofort, sagte Cox. "Es macht also Sinn, dass die Anleger an diesen Ort der Angst zurückkehren, dass die Fed viel mehr tun könnte, als sie sich vorgestellt hatten, um die Inflation geldpolitisch zu bekämpfen." An den Terminmärkten nahmen die Wetten auf eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im Juni zu.

Investoren mussten am Donnerstag zudem eine Flut von Firmenbilanzen verarbeiten. Ein enttäuschender Ausblick brockte Etsy den grössten Kurssturz seit neun Monaten ein. Die Aktien des auf Kunsthandwerk spezialisierten Online-Marktplatzes rutschten um 16,8 Prozent ab. Auch Ebay gerieten nach einer schlechter als erwartet ausgefallenen Prognose des Online-Händlers unter die Räder und sackten um 11,7 Prozent ab. Der Online-Möbelhändler Wayfair schockierte die Investoren mit einem unerwartet großen Verlust und dem Abgang seines Finanzchefs. Die Titel brachen um mehr als 25 Prozent ein.

Shopify sackten nach verfehlten Gewinnerwartungen und einem angekündigten Zukauf - dem bislang grössten in der Firmengeschichte der E-Commerce-Plattform - um rund 15 Prozent ab. Sorgen über rückläufige Online-Käufe angesichts des Endes der Covid-19-Pandemie drücken inzwischen auch zunehmend auf Amazon . Die Aktien des weltgrössten Online-Händlers verloren knapp 7,6 Prozent.

Sorgen über rückläufige Online-Käufe angesichts des Endes der Covid-19-Pandemie drücken inzwischen auch zunehmend auf Amazon. Die Aktien des weltgrössten Online-Händlers fast 8 Prozent. Auch die Apple-Aktie schmierte ab. Sie verlor fast 6 Prozent und zierte zusammen mit Salesforce und nike das Ende im Dow jones Index.

Twitter zogen um 2,6 Prozent an. Tesla-Chef Elon Musk kommt bei der Finanzierung der insgesamt 44 Milliarden Dollar teuren geplanten Übernahme des Kurznachrichtendienstes voran. So hat er den Angaben zufolge von einer Gruppe von Investoren 7,14 Milliarden Dollar zugesichert bekommen. Tesla-Papiere gaben mehr als acht Prozent nach.

Weiter gefragt waren auch die Papiere von Lithium-Produzenten, die zuletzt von Tesla -Chef Elon Musk angesichts der Bedeutung des Rohstoffs für Elektroautos in den Fokus gerückt worden waren. Nach Livent , die tags zuvor um 30 Prozent nach oben geschossen waren und nun um 1,5 Prozent nachgaben, griffen die Anleger nun bei Albemarle zu. Der Spezialchemiekonzern übertraf mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich und stockte die Jahresziele kräftig auf. Die Papiere gewannen an der Nyse daraufhin fast zehn Prozent.

