Die Termingeschäfte deuten auf eine negative Eröffnung der US-Börsen hin.:

Dow Jones Futures: -0,45 Prozent

S&P 500 Futures: -0,69 Prozent

Nasdaq Futures: -1,18 Prozent

12:30

Tesla-Chef Elon Musk äussert Angst vor einer Rezession und will deshalb tausende Stellen bei dem Elektroautobauer streichen. In einer internen Mail an Führungskräfte vom Donnerstag schreibt Musk, er habe ein "super schlechtes Gefühl", was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Der US-Elektroautobauer müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren. Im vorbörslichen Handel gaben die Tesla-Aktien knapp drei Prozent nach.

12:00

Der SMI notiert nach einem Tageshoch bei 11'615 Punkten noch 0,34 Prozent fester bei 11'589,95 Zählern. Vor dem langen Pfingstwochenende und dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es in Börsenkreisen. Da in London wegen der Thronfeierlichkeiten die Börse geschlossen sei, fehlten zudem Impulse und die Umsätze seien ebenfalls unterdurchschnittlich.

Die Wochenbilanz des SMI dürfte nun vor allem davon abhängen, wie die Anleger auf die US-Jobdaten reagierten. Dabei brächte es aber einen starken Ausreisser bei der Beschäftigung nach unten, damit die Kurse noch deutlich zulegen könnten, sagt ein Händler. Am Vortag hatten unter den Erwartungen ausgefallene Konjunkturzahlen die Hoffnung geweckt, dass die Inflation den Höhepunkt erreicht haben könnte. Zudem half eine leichte Entspannung der Ölpreise.

An der Spitze der Gewinner stehen neben dem Luxusgüterhersteller Richemont Wachstums- und zyklische Titel wie Straumann, ABB, Adecco und Schindler sowie der Technologietitel Temenos mit Gewinnen zwischen 2,0 und 1,0 Prozent. Zulegen können zudem der Finanztitel Partners Group (+0,6%) sowie die eher defensiven Papiere von Lonza, Sonova und Givaudan (je +0,8%). Etwas höher gehandelt werden auch Julius Bär (+0,4%) sowie die Grossbanken UBS (+0,3%) und CS (+0,2%).

Bei den Schwergewichten können sich Nestlé (+0,5%) und Novartis (+0,4%) in der Gewinnzone halten, während Roche (-0,3%) in die Verlustzone abrutschen. Die grössten Verluste gibt es bei AMS Osram, die aufgrund von Verleiderverkäufen 2,8 Prozent einbüssen. Dabei wären die Vorgaben von der US-Technologiebörse eigentlich positiv, meint ein Händler. Ebenfalls zu tieferen Kursen gehandelt sind der Versicherer Zurich (-0,4%), der Uhrenwert Swatch (-0,2%) und der Logistiker Kühne + Nagel (-0,4%).

Auf den hinteren Rängen fallen einige Aktien mit grösseren Kursbewegungen auf. So schnellen Leonteq (+11%) markant nach oben. Der Derivate-Spezialist rechnet für das laufende Halbjahr mit einem Rekordgewinn. Haupttreiber sei das starke Handelsergebnis.

Die Papiere des Luftfahrtzulieferers Montana Aerospace heben um 8,5 Prozent ab. Das Unternehmen hat in einem Interview mit "Cash.ch" die hohen Wachstumserwartungen für 2022 bestätigt.

Die Titel von Valora gewinnen 2,4 Prozent. Am Markt kommen die Expansionspläne des Detailhändlers im Verpflegungsgeschäft gut an. Valora übernimmt die deutsche Firma Frittenwerk mit einem Umsatz von 23 Millionen Euro. Implenia steigen um 7,0 Prozent. Der Baukonzern hat in Schweden einen Auftrag über 100 Millionen Franken an Land gezogen. Der erfreulich gute Lauf bezüglich Grossaufträgen halte an, sagt ein Händler.

Auf der anderen Seite brechen Perfect Holding um 28 Prozent ein. Das Unternehmen ist nach einer Übernahme nicht mehr in der Geschäftsfliegerei tätig, sondern ist nun ein Biopharma-Unternehmen. Die Firma wird bald auf den Namen des Käufers Kinarus umgetauft. Ein "Herzlich Willkommen" sehe anders aus als das, was den Kinarus-Aktien an ihrem ersten Tag widerfahre, meint ein Marktbeobachter.

Tiefer notieren ausserdem Tornos (-2,9%). Die Aktien des Drehautomatenherstellers litten darunter, dass Research Partners den Daumen für die Papiere der Industriegruppe gesenkt habe. Die ökonomischen Unsicherheiten und die Inflation stellten auch für Tornos ein herausforderndes Umfeld dar, heisst es in einer Note des Nebenwertespezialisten.

11:00

Die Gewinne des SMI böckeln ab. Der Schweizer Leitindex steht noch 0,2 Prozent im Plus.

10:45

Die Aktie von Dätwyler steigt 1,5 Prozent auf 238 Franken. Vontobel senkte das Kursziel auf 267 von 321 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Hold".

10:30

Die Aktien von Leonteq erreichen nach der positiven Gewinnwarnung ein Kursplus von bis 18 Prozent. Das ist der grösste Kurssprung seit März 2017.

10:00

Die Aktien von Tornos verlieren bis 5 Prozent auf 6 Franken und snd damit die grössten verlierer am Schweizer Aktienmarkt. Research Partners senkte das Rating für Tornos auf "Halten" von "Kaufen" und reduzierte das Kursziel auf 6,50 von 10,00 Franken. Für die Industriegruppe stellten die ökonomischen Unsicherheiten und die Inflation ein herausforderndes Umfeld dar, so Research Partners. Angesichts des Auftragseigangs dürften die Halbjahresresultate noch zufriedenstellend ausfallen, doch für das Gesamtjahr wurden die Umsatz-Annahmen auf 185 von 195 Millionen Franken gesenkt.

09:10

Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel um 0,5 Prozent. Das ist weniger als im vorbörslichen Handel indiziert wurde. An der Spitze der Gewinner stehen zyklische Titel wie ABB und Adecco, Wachstums- und Technologietitel wie Logitech und Straumann. Aber auch defensive Werte wie Givaudan, der Luxusgütertitel Richemont sowie Finanzwerte wie Julius Bär und Partners Group. Sie gewinnen zwischen 0,6 und 1,5 Prozent hinzu.

Am breiten Markt steigt Montana Aerospace 11 Prozent. Im cash.ch-Interview sagten die zukünftigen CEO Kai Arndt und Michael Pistauer, dass die Mittelfrist-Prognose für den Zeitraum 2023 bis 2024 bereits 2022 erreichen würde.

Die Grossbanken UBS (+0,3%) und CS (+0,6%) sowie die Schwergewichte Nestlé (+0,4%), Novartis (+0,6%) und Roche (+0,2%) bewegen sich im Mittelfeld. Die grössten Verluste gibt es bei AMS Osram (-2,4%) und bei Kühne + Nagel (-0,5%).

Einen kräftigen Kurssprung verbuchen die Anteile von Leonteq (+11%). Der Derivate-Spezialist rechnet für das laufende Halbjahr mit einem Rekordgewinn. Haupttreiber sei das starke Handelsergebnis. Die Titel von Valora gewinnen 1,1 Prozent. Am Markt kommen die Expansionspläne des Detailhändlers im Verpflegungsgeschäft gut an. Valora übernimmt die deutsche Firma Frittenwerk mit einem Umsatz von 23 Millionen Euro.

Vor dem langen Pfingstwochenende und den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und weil wegen der britischen Thronfeierlichkeiten in London auch am Freitag nicht gehandelt wird, erwarten die Händler ein eher ruhiges Geschäft. Viele Marktteilnehmer dürften sich vorzeitig ins Wochenende verabschieden. Daher könnten die Kursgewinne im Verlauf auch wieder etwas abschmelzen.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär über 1 Prozent höher gesehen. Am meisten steigen die Aktien von ABB, Richemont, UBS und Credit Suisse. Sie verzeichnen ein Plus von 1,4 Prozent. Am breiten Markt legen Valora 1,6 Prozent zu. Der Detailhändler übernimmt die deutsche Frittenwerk.

Mit Spannung wird von Börsianer der US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Analysten erwarten für Mai im Schnitt den Aufbau von 325'000 Stellen ausserhalb der US-Landwirtschaft, nach einem Plus von 428'000 im Vormonat. Sollten die Zahlen ebenso enttäuschen wie diejenigen der privaten Arbeitsagentur ADP vom Donnerstag, könnte dies Börsianern zufolge Aktien Auftrieb geben. Denn Investoren würden dann verstärkt auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notebank Fed im Herbst setzen. In London wird wegen der Feiern zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. erneut nicht gehandelt. Zum Wochenabschluss blieben ausserdem die Börsen in China und Hongkong wegen eines Feiertags geschlossen.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Tornos: Research Partners senkt auf Halten - Ziel 6,50 (10) Fr.

Lem: Research Partners senkt auf 1800 (2250) Fr. - Halten

06:10

Der SMI wird bei der IG Bank 0,63 Punkte höher geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 27.'713 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1932 Punkten.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag damit stärker gezeigt. Die Anleger warten nun auf den umfassenden Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums. Sollte sich herausstellen, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsamt, könnte das die US-Notenbank Fed davon überzeugen, die Zinssätze für den Rest des Jahres nur noch langsam anzuheben. "Für Aktien könnte derzeit alles, was als Begrenzung der Zinserhöhung durch die Fed angesehen werden könnte, als unterstützend angesehen werden. Daher sind schwache Makrodaten positiv für Aktien", sagte Rob Carnell, Leiter der Asienforschung bei ING.

