Ein Bitcoin-Kurs von 100'000 Dollar bis zum Jahresende sei ziemlich realistisch, sagt Tim Lee, Gründer der New Yorker Finanzresearch-Boutique Fundstrat Global Advisors in einem Interview mit dem US-Börsensender CNBC.

Lee liefert eine relativ einfaches Argument für seine Einschätzung: Der Bitcoin-Kurs werde in diesem Mass steigen, weil so ziemlich alle Anlageklassen in diesem Jahr weiter zulegen würden, vor allem die Aktienmärkte. Lee nennt dies eine "Everything Rally".

Lee bezieht sich in seiner Einschätzung bezüglich steigender Märkte auf eine Studie des Institute for Health Metrics der University of Washington. Diese besagt, dass der kürzliche Anstieg der Corona-Neuinfektionen in den USA - ausgelöst durch die Delta-Variante des Virus - schon sehr bald den Höhepunkt erreicht haben könnte, nämlich Mitte dieser Woche.

Das heisst, dass auch in der Grippe-Jahreszeit Herbst und bei den Schulöffnungen kein weiterer Schub an Neuinfektionen zu erwarten sei. Das Ausbleiben einer weiteren Corona-Welle führe in den nächsten Wochen dann möglicherweise zu einer "Entlastungsrallye" an den Märkten, sagt Lee.

Die Kryptowährung Bitcoin notiert mit derzeit 46'100 Dollar auf dem höchsten Niveau seit Mitte Mai. Am 20. Juli lag der Kurs noch knapp unter 30'000 Dollar. Das Rekordhoch von fast 65'000 Dollar datiert vom 15. April.

(cash)