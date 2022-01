Dies weil der Druck, mit den Indizes mitzuhalten, nachlässt. "Zu Beginn des Jahres 2022 müssen sich die Anleger entscheiden, ob sie bei den relativen Gewinnern bleiben wollen oder ob es an der Zeit ist, nach den Verlierern zu fischen", schrieben die Strategen um Michael Wilson am Montag in einer Analyse. "Wir bevorzugen zwar weiterhin die defensive Ausrichtung der Large Caps, die sich bewährt hat, empfehlen aber, eine Auswahl mit Aktien zu erstellen, die bereits unter Druck geraten sind, aber bei einer angemessenen Bewertung gute Aussichten bieten".

Nach einem Jahr mit sensationellen Kursgewinnen und Gewinnsteigerungen bei US-Aktien erwarten die meisten Strategen für 2022 verhaltenere Gewinne. Das liegt daran, dass sie der Meinung sind, dass der wirtschaftliche Aufschwung nach der Pandemie seinen Höhepunkt überschritten hat, während die US-Notenbank die Konjunkturmassnahmen, die den Aufschwung angeheizt haben, zurückfährt. Die Benchmark-Indizes zu schlagen ist auch schwieriger geworden, da sich die Rally eingeengt hat und sich der Grossteil der Gewinne auf eine Handvoll Mega-Unternehmen im S&P 500 konzentriert.

"Angesichts der strafferen Finanzumfelds und des nachlassenden Wachstums empfehlen wir nach wie vor eine defensive Ausrichtung bei Large Caps", so die Strategen, die Immobilien, Gesundheitstitel und Basiskonsumgüter als potenzielle Gewinner sehen vor dem sich abzeichnenden makroökonomischen Hintergrund. Auch in anderen Bereichen, wie z. B. bei Small- und Medium-Cap- Werten, gebe es Chancen.

(Bloomberg)