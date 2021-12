Die beiden Weihnachtsfeiertage sowie Neujahr und der in der Schweiz teilweise freie 2. Januar fallen in dieser Festttagsperiode auf Wochenenden, an denen ohnehin nicht gehandelt wird. Am 24. Dezember, einem Freitag, ruht in der Schweiz, Deutschland und den USA der Handel. In Asien wird ganztäglich getradet, ausser in Hongkong, wo der Handel verkürzt stattfindet.

In der am 27. Dezember beginnenden Handelswoche sind die Börsen grundsätzlich geöffnet. Eine Ausnahme bildet Hongkong. Die frühere Kronkolonie holt wie das ehemalige Mutterland Grossbritannien dann einen Weihnachtsfeiertag nach, der auf den Sonntag fällt. In London findet deswegen auch am Dienstag kein Handel statt.

Datum Wochentag Schweiz USA (NYSE) Deutschland Japan China Hongkong 24. Dezember

Heiligabend Freitag x x x offen offen Verkürzter Handel 25. Dezember

Weihnachten Samstag x x x x x x 26. Dezember

Stephanstag Sonntag x x x x x x 27. Dezember Montag offen offen offen offen offen x 28. Dezember Dienstag offen offen offen offen offen offen 29. Dezember Mittwoch offen offen offen offen offen offen 30. Dezember Donnerstag offen offen offen offen offen offen 31. Dezember

Silvester Freitag x offen x x offen Verkürzter Handel 1. Januar

Neujahr Samstag x x x x x x 2. Januar

Berchtoldstag Sonntag x x x x x x 3. Januar Montag offen offen offen x offen offen

Daten: cash.ch / Div. Börsenbetreiber.

An der Wall Street und in China findet anders als an europäischen Börsenplätzen und in Japan am 31. Dezember Handel statt. In Hongkong wird ein halber Handelstag durchgeführt.

Speziell ist die Situation in Japan, wo die Neujahrspause auch den 3. Januar umfasst. Der 23. Dezember wiederum ist dort seit 2019 kein Feiertag mehr, weil seit der Abdankung des Kaisers Akihito dessen Geburtstag keinen freien Tag mehr mit sich bringt.

Gute Nachrichten gibt es für jene, die mit Kryptowährungen oder Devisen handeln wollen: Der Handel mit diesen Assets findet 24 Stunden statt. Bei den Währungen ist der Handel aber erfahrungsgemäss dünner. Bei Kryptowährungen erweist sich der Umstand, dass sie dezentral funktionieren, als Grund für die 24-Stunden-Handelbarkeit: Es gibt keine zentralen Instanzen, die den Handel unterbrechen könnte.