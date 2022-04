So haben sich Aktien in Rekordzeit von dem Schock des Krieges in der Ukraine erholt und von seinen Folgen für die weltweiten Rohstoffmärkte. Zuvor hatten sie seit 2020 mehreren Einbrüchen während Wellen der Coronavirus-Pandemie standgehalten. Jetzt halten sie den ominösen Vorzeichen an den Bondmärkten stand, die auf eine globale Rezession hindeuten.

Zwar stehen Unternehmen wegen der ausufernden Inflation vor Gegenwind bei der Nachfrage. Die Konjunktur gerät unter Druck und Notenbanken straffen die Zügel. Doch da für den Anleihemarkt der Ausblick noch düsterer ist, gibt es immer noch Argumente für Aktien.

“Da Bargeld und Anleihen negative Realrenditen bieten, sind Investoren trotz der sich verschlechternden Fundamentaldaten immer noch geneigt, Kursrückschläge an den internationalen Aktienmärkten zur Schnäppchenjagd zu nutzen”, schrieben Strategen der Citigroup unter der Leitung von Robert Buckland am Freitag in einer Analyse.

Die Börsenerholung im März bestätigt diese Einschätzung. Während das erste Quartal für die globalen Aktienmärkte das schlechteste seit dem Ausbruch der Pandemie war, ging es im letzten Monat für die Kurse voran. Der kriegsbedingte Einbruch war nur von kurzer Dauer.

Apple legten gerade die längste Gewinnserie seit fast 20 Jahren hin. Die US-Börsen insgesamt sind in der zweiten Märzhälfte fast 10% vorangekommen. Selbst in Europa, dem Epizentrum der geopolitischen Krise, hat der Stoxx Europe 600 die anfänglichen Verluste nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine wieder wettgemacht.

“Bullenmärkte verabschieden sich nicht stillschweigen. In den letzten Jahren haben sie sich von vielen anderen Krisen erholt”, sagt Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst der IG Group in London. “Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen: Die Schnäppchenjagd (‘buy the dip’) wird zwar weithin belächelt, hat sich aber als solide Strategie erwiesen.”

Am Bondmarkt haben die Inflationsspitzen und die beginnende Straffung der Geldpolitik zu einem Ausverkauf geführt. Die Inflation frisst indessen den Wert von Bargeld auf und die Hypothekenzinsen steigen. Damit gib es immer weniger Möglichkeiten, Geld vorteilhaft anzulegen.

Auch Kleinanleger könnten zu den jüngsten Kursgewinnen beigetragen haben. Die Optionsmärkte deuten darauf hin, dass die Privatanleger, die im letzten Jahr zu der heftigen Aktienrallye beigetragen haben, zurück sind und kaufen.

Die jüngste Umkehrung der Renditekurve bei US-Staatsanleihen - die traditionell als Frühwarnsignal für eine Rezession gilt - machen den Strategen der JPMorgan Chase keine grossen Sorgen. Selbst wenn Konjunktur letztlich schwächeln würde, dauert das zumeist. Barclays merkt an, dass die Kurse in der Zwischenzeit typischerweise anzögen.

Gegen eine anstehende Börsenkorrektur sprechen zudem die jüngsten starken vom US-Arbeitsmarkt. Die Verbraucher verfügen zudem aus der Pandemie über Ersparnisse. Die soliden Bilanzen der Unternehmen ermöglichen Aktienrückkäufe. Im Energiesektor zeichnet sich zudem eine gewisse Entspannung ab, nachdem die USA strategische Ölreserven freigegeben haben und Europa sich bislang gegen ein Einfuhrverbot von russischem Erdgas entschieden hat.

Philippe Jabre, Gründer von Jabre Captial Partners, konzentriert sich bei den Investments seines Multi-Asset-Hedgefonds auf Aktien im Rohstoffsektor und Finanzwerte. UBS Global Wealth Management sieht Chancen in den Bereichen Energie, Nahrungsmittel, Daten und Klima - Sektoren, die von einem neuen Fokus auf Sicherheit und Stabilität profitieren sollten.

