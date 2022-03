15:35

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete zum Wochenstart knapp ein Prozent im Plus bei 33'257 Punkten. Der Nasdaq verliert 0,02 Prozent auf 12'841 Zähler. Der S&P 500 gewinnt 0,55 Prozent auf 4227 Punkte.

11:35

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Montagvormittag erneut Stärke und knüpft an die gute Erholung der Vorwoche an. Gestützt wird das Sentiment von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte zwischen der Ukraine und Russland im Zusammenhang mit geplanten Gesprächen zwischen den Parteien sowie von gesunkenen Ölpreisen.

Dies beflügelt auch die US-Aktien, deren Futures nach einem schwachen Freitag auf eine festere Eröffnung weisen. Die Lage in der Ukraine sei aber nach wie vor besorgniserregend, heisst es in Händlerkreisen, entsprechend sei auch der Risikoappetit der Investoren nach wie vor gedämpft.

09:55

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Der Leitindex SMI knüpft damit an die Erholungsbewegung an, die ihm in der vergangenen Woche letztlich zu einem Plus von 1,7 Prozent verholfen hat.

Börse - Panikverkäufe erfassen erneut die chinesischen Technologieaktien https://t.co/pgV1yndf6u pic.twitter.com/Qqn9DFJ187 — cash (@cashch) March 14, 2022

09:20

Der SMI notiert um 0,3 Prozent bei 11'525 Punkten höher. Sorgen bereiten den Investoren ein russischer Raketenangriff auf einen Militärübungsplatz nahe der Nato-Grenze in Polen sowie Berichte über einen Einsatz von Phosphorbomben. Einen leisen Hoffnungsschimmer gibt es durch neu angesetzte Gespräche. So wollen Unterhändler der Ukraine und Russlands in einem Online-Format miteinander sprechen.

Im Fokus stehen diese Woche die Notenbanken mit der amerikanischen an vorderster Front. Eine Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet derzeit eine erste Zinserhöhung von nur noch 0,25 Prozent.

09:05

Der SMI steigt nach Handelsbeginn und notiert kurz nach der Börsenöffnung um 0,2 Prozent bei 11'518 Punkten höher.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,3 Prozent bei 11'528 Punkten höher. Der Schweizer Markt dürfte damit ebenfalls von einem bisschen Optimismus profitieren, der von geplanten Friedensgesprächen Ukraine-Russland ausgeht.

Sämtliche 20 SMI-Aktien stehen rund eine Stunde vor Handelsbeginn im Plus. Novartis (+0,5 Prozent) führt den Index nach Produkte-News zu Zolgensma und einer Übernahme der Tochter Sandoz an.

07:55

Die Ölpreise sind am Montag von hohem Niveau aus spürbar gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,83 US-Dollar. Das waren 2,84 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,96 Dollar auf 106,37 Dollar.

Der Krieg in der Ukraine dominiert nach wie vor den Ölmarkt. Die Invasion Russlands und scharfe Sanktionen vieler Länder hatten die Preise vor einer Woche auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 getrieben. Mittlerweile haben sich die Preise wieder etwas von diesen Höchstständen entfernt. Ein Barrel Brent war vergangenen Montag bis auf rund 139 Dollar gestiegen.

07:40

Der Euro hat sich am Montagmorgen über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,0920 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken hält sich der Euro über 1,02. Er wird derzeit zu 1,0213 Franken gehandelt, nach 1,0200 am Freitagabend. Der US-Dollar ist mit 0,9353 nur wenig verändert gegenüber dem Stand von vor dem Wochenende.

Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Für etwas Hoffnung sorgen neue Gespräche zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands, die am Montag in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäussert.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur sehr wenige an. Ohnehin spielen Wirtschaftszahlen im aktuellen Umfeld eine untergeordnete Rolle.

06:50

Der SMI tendiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,2 Prozent tiefer.Der SMI kletterte am Freitag um 0,9 Prozent auf 11'496 Punkte. Auslöser des Anstiegs waren Spekulationen auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine.

06:40

Die Aktien in Asien tendierten zunächst fester und der Ölpreis sank bei der Eröffnung der asiatischen Börsen am Montag. Die Anleger hofften trotz der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine auf einen Fortschritt bei den für heute geplanten Friendensgesprächen. Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 25'423 Punkten.

04:45

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,6 Prozent.

Bei der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen weiter in die Höhe. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schliessung von Schulen und Universitäten.

China's lockdowns start to hit iPhone production. Apple supplier Foxconn halts operations at Shenzhen sites, one of which produces the phones. It didn't say how long the suspension would last, will reallocate to other sites. First from @debbywuintaipei https://t.co/JnN0ZhQoV7 — Peter Elstrom (@pelstrom) March 14, 2022

In mehreren Städten wurde mit dem Bau provisorischer Krankenhäuser mit Tausenden von Betten begonnen, um Infizierte zu isolieren. Vor drei Wochen waren erst einige Dutzend Infektionen pro Tag gemeldet worden.

04:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,5 Prozent auf 117,82 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,3512 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9359 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0908 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0209 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3012 Dollar.

