Es sank im März um 16,2 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Importe aus dem Reich der Mitte verringerten sich um 6,1 Prozent, während die US-Ausfuhren nach China befeuert von einem Exportboom bei Sojabohnen um 23,6 Prozent in die Höhe schnellten. Insgesamt stieg das US-Defizit im Handel mit dem Ausland allerdings um 1,5 Prozent auf 50,0 Milliarden Dollar.

US-Präsident Trump ist das Defizit ein Dorn im Auge. Er kritisierte mehrfach, sein Land werde von wichtigen Handelspartnern wie China über den Tisch gezogen. Kurz vor der neuen Verhandlungsrunde im Zollstreit mit China hatte Trump den Ton gegenüber der Volksrepublik verschärft, der er Wortbruch vorwarf. Er hat angekündigt, am Freitag Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 von bisher 10 Prozent zu erhöhen.

(Reuters)