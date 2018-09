Während Transaktionen unter Banken 2018 Rekordtiefs nahe sind, sollte sich dies in Europa ändern, da die Profitabilität unter "erheblichem Druck" bleibt, schrieben die Analysten um Jason Napier am Montag. Die Banken stehen voraussichtlich vor einem Anstieg der faulen Kredite und sind davon abhängig, dass die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, um ihre Einnahmen zu steigern, hiess es weiter.

"Der strategische Handlungsdruck wird hauptsächlich durch Schwachstellen verursacht", schrieben die Analysten. "Die Erträge des Bankensektors könnten erheblich von den aktuellen Niveaus zurückfallen und strategische Pläne, Aktienkurse und das Finanzsystem anfällig machen."

In diesem Jahr kamen Spekulationen über Fusionen zwischen einigen der grössten Banken des Kontinents auf, da diese weiterhin mit Kosten, neuen Regeln und den Altlasten vergangener strategischer Fehltritte zu kämpfen haben. Christian Sewing, Vorstandschef der Deutsche Bank, dessen Kreditinstitut mit einer möglichen Fusion mit dem lokalen Wettbewerber Commerzbank in Verbindung gebracht wurde, sagte am 30. August, dass der Konsolidierungsdruck deutlich steigen werde.

Bankerträge brechen ein

Medienberichte in diesem Jahr haben Gespräche zwischen UniCredit, dem grössten italienischen Kreditinstitut und Frankreichs Société Générale ins Spiel gebracht, angesichts der Tatsache, dass die oberste Führungskraft von UniCredit führende Positionen in beiden Banken inne hatte. In Grossbritannien kursieren Berichte über eine Verbindung zwischen Barclays und Standard Chartered. Bloomberg hatte im Juni berichtet, dass Paul Achleitner, der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, mit Grossaktionären und wichtigen Regierungsvertretern über eine mögliche Kombination mit der Commerzbank gesprochen habe.

Laut der UBS-Prognose für 2019 werden mindestens 17 Banken in Europa - darunter UniCredit, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas SA und Deutsche Bank - einen Ertrag auf das materielle Eigenkapital von weniger als zehn Prozent erwirtschaften. Die Bankmanager werden nach Ansicht der Analysten nach Transaktionen suchen, um diese Erträge anzukurbeln, anstatt in neue Territorien vorzustoßen oder Produktlinien zu expandieren.

"Wir gehen davon aus, dass mehr Deals umgesetzt werden, um die Profitabilität zu steigern, oder dass strategische Pläne zurückgenommen werden, anstatt den Fussabdruck zu erweitern oder die Diversität zu erhöhen", schrieben die Analysten der UBS. "Deals für bessere Erträge sind keine schlechte Sache."

(Bloomberg)