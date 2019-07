Diese stieg im Vergleich zum April um 0,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Damit wurden die Analystenerwartungen übertroffen. Im Vormonat hatte es noch einen Rückgang von 0,4 Prozent gegeben. Überdurchschnittlich gut schnitt im Mai die Industrie in Frankreich mit einem Plus von 2,1 Prozent ab, Italien lag im Schnitt, Deutschland und Spanien schlugen sich vergleichsweise schwach.

(Reuters)