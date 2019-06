Sie erhöhten ihre Ausgaben um 0,4 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet, nachdem es im April ein nach oben revidiertes Wachstum von 0,6 Prozent gegeben hatte.

Auf den privaten Verbrauch entfallen rund zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der weltgrössten Volkswirtschaft. Diese wuchs im ersten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,1 Prozent recht kräftig. Der private Konsum legte dabei mit 0,9 Prozent aber nicht mehr so stark zu wie zuvor. Ende 2018 lag das Plus noch bei 2,5 Prozent.

Der regionale Ableger der US-Notenbank Fed in Atlanta geht davon aus, dass es im zweiten Quartal beim BIP nur zu einem Plus von aufs Jahr hochgerechnet 1,9 Prozent reichen wird. Zur Eintrübung könnte auch der Handelskonflikt mit China beitragen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte unlängst vor dem Hintergrund des eskalierenden Streits der beiden Handelsmächte Bereitschaft zu einer Zinssenkung signalisiert. Die Fed behielt den Leitzins allerdings zuletzt in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

Die Fed, die Vollbeschäftigung und stabile Preise fördern soll, achtet dabei besonders auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Konsumenten, wobei Energie- und Nahrungsmittelkosten aussen vor bleiben. Diese Teuerungsrate verharrte im Mai bei 1,6 Prozent und blieb damit klar unter dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent.

(Reuters)