Berkshire Hathaway HomeServices hat sich diesen Monat mit Kay & Co. aus London zusammengetan, dem zweiten Franchisenehmer in Europa nach Rubina Real Estate in Berlin. Das Unternehmen hofft, Mailand, Wien und Dubai noch in diesem Jahr in sein Netzwerk aufnehmen zu können.

„Wir haben bereits eine Reihe von Märkten eingebunden“, sagte Gino Blefari, der für ein Geschäft zuständig ist, das Franchise-Netzwerke betreibt, in einem Bloomberg-Interview in Berlin. „Letztendlich werden wir in allen grossen Metropolenmärkten sein.“ Das Unternehmen führt auch Gespräche mit potenziellen Partnern in Paris und Madrid und schaut nach Mexiko City, Hongkong und Tokio.

Im Zuge des Kaufs eines Energieunternehmens im Jahr 2000 erwarb Buffetts Berkshire Hathaway zunächst eine Beteiligung an HomeServices of America, die sich aus Immobilienmaklern und Hypothekengesellschaften zusammensetzt. Der milliardenschwere Investor schenkte HomeServices ursprünglich nur wenig Aufmerksamkeit, aber dieser Bereich ist mittlerweile zum grössten Eigentümer von Wohnimmobilien in den USA geworden.

Blefari ist Chief Executive Officer von HSF Affiliates, zu der auch Berkshire Hathaway HomeServices gehört, und die sich im Besitz von HomeServices of America befindet. Blefaris Gesellschaft betreibt Netzwerke von Immobilienmakler-Lizenzen.

Globale Reichweite

"Da so viele Käufer von gehobenen Immobilien nicht aus den USA kommen, wurde es für uns unabdingbar, sagen zu können, dass wir global sind", sagte er.

Der Zusammenschluss mit einem Luxusimmobilienmakler, der sich auf Londoner Stadtteile wie Mayfair und Hyde Park konzentriert, kommt zu einem Zeitpunkt, wo der Brexit den britischen Eigenheimmarkt nach unten zieht. Unbeirrt plant das britische Unternehmen - nun unter dem Nahmen Berkshire Hathaway HomeServices Kay & Co. -, durch Akquisitionen und Joint Ventures zu expandieren und wird in den nächsten zehn Jahren bis zu zehn eigenständige Büros hinzufügen.

"Ereignisse wie das Referendum in Grossbritannien sind für uns keine Entscheidungsfaktoren, da wir Sachen langfristig betrachten", sagte Mitch Lewis, Geschäftsführer für Europa und den Nahen Osten bei Berkshire Hathaway HomeServices. "Sie sind zweifellos wichtig, aber sie bestimmen nicht, was wir tun."

Die Möglichkeit, Käufer und Verkäufer in verschiedenen Ländern miteinander zu verbinden, zahle sich bereits aus, berichtet Michael Jalbert, Senior Vice President Global Sales bei HSF Affiliates. Seit der Ankündigung, mit Kay & Co. zusammenarbeiten zu wollen, hat das britische Unternehmen einen stetigen Strom von Interessenten vom Berkshire Hathaway-Netzwerk erhalten. "Und wir haben die Schilder noch nicht einmal gewechselt", sagte er.

Deutscher Partner

Berkshire Hathaway HomeServices hat den ersten Schritt auf dem Weg zu einem globalen Netzwerk gemacht, indem die Gesellschaft sich Anfang des Jahres mit der Berliner Rubina zusammentat. Das Unternehmen suche nach Möglichkeiten in anderen deutschen Grossstädten, sagte Lewis und fügte hinzu, Frankfurt würde einen "sehr natürlichen zweiten Schritt" darstellen.

(Bloomberg)